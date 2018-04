Quizá aún no sea un término con el que estemos muy familiarizados pero estoy seguro de que todos los días nos topamos con ellos. Quienes consumimos contenidos en redes sociales estamos atravesados por un ejército de personas reales que transforman su vida cotidiana en sugerencias de consumo, incluso muchos cobran por ello. Son los denominados influencers o micro-influencers.

Estamos viviendo la profecía de Marshall McLuhan, la gente se convirtió en el medio de comunicación más potente. De las redes sociales emergen creadores de contenidos cuyo criterio acerca de qué es noticia, construye comunidad. Se trata de la nueva economía, un paradigma donde el individuo es protagonista y los “posteos” oscilan entre lo real y lo aspiracional.

Una mañana de sol con un desayuno perfecto que propone un destino turístico o un hotel. Un look despojado y natural que se completa con una sonrisa sugerente hacia una marca. No son famosos ni reconocidos por ninguna otra actividad, son influencers y su principal tarea es construir preferencias en las redes sociales.

Promovidos en torno a intereses específicos, los referentes digitales comparten contenidos deportivos, culinarios o culturales entre otros tópicos. Un sistema mediático que requiere pequeñas sutilezas para no transformar su imagen en un agobiante arbolito de marcas, algo que alejaría a los seguidores.

El punto sensible es que la marca se adapte al perfil del referente y no al revés, es decir que el elemento comercial deberá integrarse a la vida cotidiana de la “figura” en cuestión. En estos casos, la experiencia del usuario con el producto es fundamental, algo que no sucede con las celebridades ya que el mensaje queda solapado por el impacto de la figura pública y la consecuente identificación del mecanismo publicitario por parte de la gente (a este le pagaron para que nos sugiera esta marca).

En nuestra ciudad, todo llega un poquito más tarde, quizá estemos a poco tiempo de que se lance una campaña de influencers, también es muy probable que muchos ya estén perfilando como potenciales celebridades del mundo de las redes haciendo de su vida una campaña publicitaria.

Es sólo cuestión de observar y buscar nuevos recursos para acercar consejos sobre productos y servicios.