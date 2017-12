Privilegiar los intereses de los vecinos de Junín

Junín cumplió dos años de alineación política de Nación, Provincia y Municipio y esto significó un avance en término de obras que nuestra ciudad tenía estudiadas y planificadas desde hace años, Pero, por razones inexplicables de discriminación política, nos eran negadas a los juninenses, como por ejemplo el arreglo de la Av. Circunvalación, las obras del Cuadrante Noroeste, el entubamiento del desagüe de zona norte, obras que si bien aún no se han terminado, existe compromiso de avanzar con ellas y esto es importante.

Sin embargo, este alineamiento también nos costó a los juninenses que nuestro Intendente privilegie su pertenencia partidaria frente a los intereses de los juninenses, como fue y es el caso del aumento exagerado del servicio de gas natural, o la impericia en el manejo de las compuertas que perjudicó a cientos de productores agropecuarios y tuvo en vela a decenas de familias al borde del agua a principio de este año.

El desafío para adelante será utilizar esos recursos políticos para el crecimiento de la ciudad, pero poniendo siempre las necesidades y los intereses de los juninenses por sobre todas las cosas.

Desde nuestro bloque del Frente Renovador, en estos dos años hemos acompañado la gran mayoría de los proyectos que remitiera el ejecutivo local, y hemos presentado una batería de proyectos de ordenanza que han contribuido a una mejor gestión municipal y por ende a mejorar la calidad de vida de los juninenenses, lo que demuestra nuestra vocación de construcción y de oposición responsable.

Sin embargo, en todo este tiempo, no hemos podido acceder a un diálogo fluido con el Intendente ni con sus funcionarios, quienes permanentemente han evitado nuestras consultas y nuestros planteos frente al mal uso de los recursos, o la falta de políticas concretas en temas como vivienda, tránsito, seguridad o generación de empleo, inclusive cuando le poníamos a disposición propuestas concretas en esas problemáticas.

El intendente ha hecho un gran esfuerzo para forzar una grieta y enfrentarse a nuestro espacio, simulando el escenario entre Cambiemos y el kirchnerismo a nivel nacional, y esto ha retrasado y dilatado el desarrollo de la gestión municipal. El Frente Renovador de Junín cuenta con dirigentes jóvenes muy formados en gestión publica, y estamos dispuestos a contribuir al desarrollo de la ciudad ayudando al Gobierno municipal a pensar un Junín con más empleo, con más oportunidades, con más educación, con más seguridad, con más turismo, con más cultura, con más deporte, con sinergia positiva.

Si el Gobierno no abre sus puertas corre el riesgo de limitar o cercenar los beneficios de esta oportunidad histórica en cuanto a recursos económicos y apoyo político.

Sería una pena.