Siete de cada diez juninenses creen que las PASO "no" son necesarias

ENCUESTA EXCLUSIVA DE DEMOCRACIA

La gran mayoría de los votantes en la encuesta semanal de Democracia, que se publica en el sitio de Internet www.diariodemocracia.com, consideró que las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) no son necesarias.

En efecto, ante la pregunta “¿Cree que las PASO son necesarias en la política argentina?”, el 71 por ciento (49 votos) respondió que “no”, mientras que solo el 29 por ciento (20 votos) contestó que “sí”. En total participaron del sondeo virtual de este diario 69 lectores.

Las Primarias, en duda para 2019

El secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, insistió esta semana en que se debe "debatir la utilidad de las PASO", tras subrayar que tienen "un costo muy alto" y en estas elecciones "prácticamente no va a haber utilización de las primarias".

"Yo creo que, efectivamente, lo que corresponde es que, después de las elecciones, lo debatamos. Sale lo mismo o más que hacer una elección general; tiene un costo muy alto y hay que evaluar la utilidad", consideró el funcionario nacional en alusión a las presidenciales de 2019. En ese sentido, sostuvo que este año "prácticamente no va a haber utilización de las PASO" para definir candidatos en los distintos distritos para las legislativas de octubre, ya que "los partidos optaron por candidaturas únicas" e "incluso se han separado" algunos dirigentes para no enfrentarse.

"Esta elección es una elección con muy poca PASO", subrayó Pérez en declaraciones a radio El Mundo y llamó también a discutir, una vez transcurridos los comicios de octubre, "una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos y la reforma electoral que está en el Senado".

Cambiemos, con internas en 8 provincias

El frente oficialista Cambiemos tendrá elecciones internas en al menos ocho provincias para definir a sus candidatos nacionales, más allá del pedido de la Casa Rosada de evitar la primaria y presentar nóminas de unidad entre la UCR y el PRO.

Tras oficializarse las listas en todo el país, se esclareció el panorama de Cambiemos, que tendrá PASO para elegir postulantes en Córdoba, Catamarca, Entre Ríos, San Luis, Salta, La Pampa, Neuquén y Santa Cruz.

El próximo 13 de agosto competirán en La Pampa cuatro boletas, encabezadas por los dirigentes del PRO Martín Maquieyra y Darío Casado, y los radicales Francisco Torroba y Martín Berhongaray, para determinar quién se queda con la postulación a diputado nacional.

En Entre Ríos, el radical Atilio Benedetti liderará la lista de Cambiemos que se disputará el liderazgo provincial con Alejandro Carbó, del PRO, y Gracia Jaroslavsky, también de la Unión Cívica Radical.

En la provincia de San Luis, en tanto, el exgobernador Claudio Poggi, que presentó la nómina Avanzar San Luis, irá contra los radicales José Ricardo y Toni Lorenzo.

Las PASO en Córdoba, distrito en el que el Gobierno tiene fuertes expectativas en línea con los buenos resultados de 2015, Cambiemos presentará la lista encabezada por el macrista Héctor Baldassi, conformada tras una dura negociación con la UCR.

La opción que cuenta con el apoyo de la Casa Rosada competirá en internas contra la que presentó el radical Dante Rossi.

En Catamarca, el radical Roberto Gómez disputará la candidatura del oficialismo contra el exgobernador provincial Eduardo Brizuela del Moral, del Frente Cívico y Social.

Por la candidatura a senador nacional por Santa Cruz, la UCR presentó tres opciones: Eduardo Costa, Carlos Prades y Rita Villegas.

En Neuquén, además, habrá internas entre David Schlereth y el radical Alejandro Vidal para ver quién se queda con la candidatura.

La provincia de Salta es otra de las que irá a las PASO en la categoría diputado nacional y en esa instancia competirán Martín Grande del PRO y Rubén Correa.

En la provincia de Santa Fe, el radical Miguel Boasso había presentado una lista para pelear la postulación a diputado nacional de Cambiemos contra el también dirigente de la UCR Albor Cantard, respaldado por la Casa Rosada. La Junta Electoral del espacio rechazó la nómina de Boasso.