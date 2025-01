El Banco Central volvió a comprar dólares

Tras cuatro sesiones sin compras -la última había sido el lunes 20, por solo U$S 2 millones- el Banco Central sumó ayer U$S 36 millones, el 11,6% del volumen de negocios. Así, la entidad monetaria sostiene un saldo comprador por U$S 1.432 millones en el primer mes del año.

Sin embargo, las reservas internacionales bajaron en U$S 84 millones, a los 29.884 millones de dólares. Incidió en este resultado la caída de la cotización del oro (-1,4%) y del yuan (-0,1%), así como una venta marginal de U$S 4 millones del viernes 24 en el MULC.

En plena discusión técnica entre el Gobierno y un grupo de funcionarios técnicos del FMI, el Poder Ejecutivo deberá pagar en los próximos días un nuevo vencimiento de intereses con el organismo, lo que tendrá impacto en reservas. El 1 de febrero el Gobierno deberá afrontar un pago de casi U$S 660 millones en concepto de intereses.

A diferencia de los pagos de capital que se realizaron en 2024, los intereses no son cubiertos por desembolsos previos del FMI, por lo que deben ser cubierto con reservas.

Caída de las acciones

Mientras, ante el mal humor internacional impulsado por la fuerte caída de Wall Street, la bolsa porteña retrocedió y el S&P Merval, medido en dólares, se hundió a mínimos de principios de diciembre. De esta forma, el S&P Merval, se desplomó 4,9% a 2.439.098,66 puntos básicos. Mientras que, medido en dólares, se hundió 6% a u$s2.074, mínimos del 10 de diciembre.

En tanto, los ADRs argentinas en Nueva York cayeron hasta 5,9%, encabezados por Banco Macro (-6,4%), seguido de BBVA (-6%), IRSA (-5,2%), Grupo Financiero Galicia (-5%) y Transportadora Gas del Sur (-3,7%).

Riesgo país y bonos en dólares

En cuanto a los bonos en dólares, registraron caídas generalizadas de la mano del Global 2041 (-1,4%), seguido por el Bonar 2038 (-1,2%), el Bonar 2038 (-1,1%) y el Global 2029 (-1%).

En ese contexto, el riesgo país, que mide el J.P. Morgan, subió hasta los 642 puntos. En tanto, el dólar blue cerró a $1.210 para la compra y $1.230 para la venta, en la city porteña.

El tipo de cambio informal se dio vuelta y subió $5. En ese contexto, la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 17,1%. Según el economista Gustavo Ber, el cambio de tendencia en menos de una hora en el dólar blue está relacionado con “el tono de ‘sell-off’ en Wall Street que está afectando a las monedas emergentes”.

El Ministerio de Economía, mientras, anunció la convocatoria y el menú de instrumentos para la segunda licitación de deuda en pesos de enero, que se desarrollará este miércoles. Para renovar los vencimientos de este viernes, el Gobierno ofrecerá cuatro títulos, entre los cuales se destaca un bono capitalizable a tasa fija (Boncap) a enero de 2027. Además, buscará despejar parte de los pagos de febrero con un nuevo canje: ofrece convertir un bono indexado por una nueva Lecap a noviembre.