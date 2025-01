El biógrafo de Milei se burló de Esteban Bullrich: cosechó repudio y una denuncia penal

El ex ministro de Educación Esteban Bullrich llamó hoy a "no tomar una crítica de alguien de quien no tomarías un consejo", al responder el agravio en su contra por parte del escritor Nicolás Márquez, biógrafo y amigo del presidente Javier Milei. Por su parte, la diputada de Fuerzas del Cielo-Espacio Liberal (FE) Lourdes Arrieta denunció a Márquez por sus "declaraciones discriminatorias" contra el ex funcionario.

"No tomes una crítica de alguien que no tomarías un consejo… Gracias a todos por los saludos y el amor que recibí", expresó Bullrich desde sus redes sociales, al hacerse eco de las manifestaciones de Márquez.

La respuesta de Bullrich se produjo luego de que Márquez publicara que Bullrich es "conocido" por su enfermedad, debido a que padece ELA, y no por su "capacidad" como servidor público.

"Se te conoce no por tu capacidad como funcionario sino por tu enfermedad, que ojalá puedas superar", había publicado Márquez en Twitter, en un comentario que provocó fuertes repercusiones en las redes sociales.

En abril de 2021, Bullrich anunció que padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad crónica degenerativa que afecta las neuronas y la médula espinal y hacer perder el control muscular.

Ante ese comentario agresivo de Márquez, Arrieta intervino con una denuncia penal, según anunció en sus redes sociales.

La legisladora, que meses atrás renunció al bloque de La Libertad Avanza (LLA), sostuvo que presentó la denuncia penal contra Márquez por "sus declaraciones discriminatorias" hacia el dirigente del PRO.

"Sus palabras vulneran la dignidad y los derechos de todos y son un mal ejemplo de pregonar las ideas de la libertad", afirmó la diputada.

"Decir que una persona solo es conocida por su enfermedad no sólo es una falta de sensibilidad y empatía: es discriminación. No podemos permitir que este tipo de discursos sigan perpetuando estigmas y exclusión en nuestra sociedad, y se difundan como naturales", prosiguió.

Y consignó que "la Ley N° 23.592 prohíbe cualquier acto que menoscabe los derechos de una persona por su condición de salud.

No se trata sólo del Sr. Bullrich; se trata de proteger a todos aquellos que enfrentan situaciones similares, porque como seres humanos no estamos exceptos de nada", finalizó Arrieta.

En la misma línea, el ex embajador argentino en España Ricardo Alfonsín expresó desde sus redes: "Todos te quieren, querido Esteban Bullrich. Y no es casualidad, todos saben que sos una gran persona. El post de este señor solo habla de su escasa estatura moral. Nada puede justificarlo. Te mando un abrazo enorme".