Provincia 2025: arranque en emergencia pero “sin ajustes”

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, advirtió ayer que la Provincia empezará el 2025 en “emergencia económica”, aunque sostuvo que “no habrá ajustes, a pesar de los recortes del gobierno nacional”. Y acusó al gobierno de Javier Milei y a la oposición de “querer quebrar las arcas de la Provincia”.

“El presidente (Javier) Milei dijo que va a avanzar con la motosierra profunda, o sea que el ajuste va a continuar. Encima nos dejaron sin los recursos del Presupuesto en la legislatura provincial por decisión de la oposición. O sea que la provincia de Buenos Aires empieza 2025 en emergencia económica”, subrayó la mano derecha del gobernador Axel Kicillof.

No obstante, aclaró que “en la Provincia no habrá ajuste a pesar de los recortes del Gobierno nacional”.

Prórroga del presupuesto

Para ello, prorrogarán el Presupuesto del año anterior y se mantendrá la carga impositiva de 2024.

“La Provincia no va a quebrar porque tiene un gobernador responsable que va a hacer un uso racional de los escasos recursos con los que cuenta”, indicó Blanco.

“Tenemos el gobierno más pobre del país por recursos y es el segundo más austero por la cantidad de trabajadores estatales respecto de la población que tienen que atender”, puntualizó.

No va a quebrar, a pesar de que el gobierno de Milei y la oposición quieren que se quiebre. No, no va a quebrar”, insistió el funcionario. Para Bianco, “hay una dedicación especial” para que la Provincia “se vea con dificultades de cara al año electoral” que se avecina.

Votación fracasada

El viernes pasado fracasó en la Legislatura bonaerense la sesión especial en la que iban a tratarse el Presupuesto 2025, la Ley Fiscal Impositiva y el endeudamiento que pretendía la administración de Kicillof, lo que profundizó el malestar con el gobierno de Milei.

“Pareciera que tanto el Gobierno nacional como la oposición quieren quebrar las arcas de la Provincia”, disparó Bianco.

Sobre la cuestión, el funcionario relató que el viernes, durante los tironeos en la Legislatura por la aprobación de la ley de leyes, “estaban dadas las condiciones técnicas y políticas para aprobarlo, pero antes de la segunda sesión (fueron tres fallidas) trajeron dos pedidos adicionales con reclamo de incrementos para los municipios y una renovación de cargos”.

“El Gobernador hizo una contrapropuesta, pero luego realizaron más pedidos de nuevos cargos, por ejemplo en la Suprema Corte de Justicia y, obviamente, no se consiguieron los votos”, detalló.

El sábado pasado Kicillof había acusado a la oposición de dejar a su gestión sin Presupuesto y sostuvo que el gobierno del presidente Javier Milei tiene una “particular saña en fundir” al distrito más grande del país. En un comunicado oficial, el Ejecutivo señaló que el Presupuesto 2025 garantizaba el cumplimiento de las obligaciones prioritarias de la Provincia, a pesar de lo que describieron como un “ahorcamiento financiero” y las deudas pendientes por parte del Gobierno nacional.