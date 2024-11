Cristina, Kicillof y Massa, ¿buscan una estrategia común en la Provincia?

El peronismo bonaerense estaría avanzando en un suerte de acuerdo para encauzar cuestiones que hacen ruido interno. Como la integración de lugares vacantes en la Justicia -el Ejecutivo provincial acaba de mandar numerosos pliegos de magistrados al Senado- o la estrategia electoral. Fuentes del oficialismo deslizaban ayer que habrían existido varias reuniones reservadas entre el gobernador Axel Kicillof, la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex postulante presidencial Sergio Massa, éste último en una actitud silente desde que perdió el balotaje con Javier Milei. Se sabe que hay una gran tensión entre Cristina y Axel, porque el gobernador no se ha alineado del todo con la jefatura de la ex Vice en el PJ nacional y porque además insinúa un proceso de camino propio.

Así, estos encuentros tripartitos buscarían ordenar una interna que se ha vuelto ríspida. Dato: Máximo Kirchner, que es el presidente del peronismo bonaerense, no ha participado en las juntadas. Segundo dato: Axel asoma con entidad propia, ya no como un delegado de CFK, en la rosca oficialista provincial. Es lo que buscaba el mandatario.

Se habría avanzado allí con la idea de suspender las PASO en Provincia. De hecho, luego de estos mitines, el diputado provincial y presidente del Frente Renovador, Rubén Eslaiman, presentó la semana pasada un proyecto para suspender las primarias bonaerenses en 2025 con el argumento de lo costosas que serán en medio de la crisis y el ajuste general. Fue un par de días después de que la Casa Rosada enviara su propio proyecto de eliminar las PASO al Congreso nacional. ¿Hablado con los operadores de Javier Milei? Es probable: Massa tiene en La Libertad Avanza muchas terminales.

Kicillof acaba de enviar a la Legislatura los pliegos de 200 funcionarios judiciales. Algo similar pasa a nivel nacional: el Ejecutivo anunció que enviará al Senado pliegos de jueces y demás funcionarios federales. En ambos casos, nivel nacional y bonaerense, se habla de cierto entendimiento entre libertarios y kirchneristas para puntear nombres. Versiones.

Pero, a no confundirse: puede haber un acercamiento coyuntural entre Cristina y Kicillof -con la intermediación de Massa- pero en el fondo la cosa entre ellos estaría rota. Como ya informó este diario, la pelea política entre Axel y Máximo se recalentó porque el “axelismo”, vía el intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi, avanzó con la ruptura de los bloques de concejales de Quilmes y de Lanús -distritos gobernador por La Cámpora- en el afán de armar una construcción política territorial que responda al gobernador

Lo de Quilmes aparece como el episodio más volcánico: la jefa comunal Mayra Mendoza, muy ligada a CFK, culpó directamente a Kicillof. Se ve que no funciona la supuesta mesa de coordinación de segundas líneas que integran el ministro de Gobierno Carlos Bianco, el massista Sebastián Galmarini y el diputado provincial K, Facundo Tignanelli, hombre de Máximo.

La aprobación a nivel nacional de la Boleta Unica de Papel ha cambiado el escenario electoral bonaerense. Ahora se habla de un posible desdoblamiento de los comicios en la Provincia (votar primero los cargos bonaerenses y en octubre del año que viene sólo los nacionales), algo que tentaría al gobernador; también, de la posibilidad de volver con las reelecciones indefinidas de los intendentes, que Kicillof no objetaría pero preferiría no quedar como el motorizador y, como se dijo, voltear las PASO.