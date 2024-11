La visita del papa Francisco, más cerca

Aunque no pocos hacen notar que la jugada obligaría al presidente Javier Milei a “perder la localía” en el encuentro y tener que “jugar de visitante”, para seguirle los pasos a Bergoglio, con quien ha tenido unos cuantos cortocircuitos.

Pero antes de poner el foco en esa ruta, sí es clave hacer notar que Santiago del Estero no es una elección antojadiza. El Papa, como se sabe, le entregó a esa jurisdicción eclesiástica la condición de primada que tenía históricamente Buenos Aires, por ser la primera diócesis en parte de lo que luego se transformó en la Argentina. Esta decisión fue calificada en su momento como una reparación histórica. Además, Francisco elevó a su obispo, Vicente Bokalic, a arzobispo y lo creará cardenal. También su “amigo” el cura villero Pepe desembarcó en la ciudad de La Banda para continuar con sus misiones pastorales.

Como se dijo, la visita incluiría, además de la provincia norteña, a Córdoba y a Viedma, porque de ese modo el Papa podría realizar esa “ruta de los santos”. Es que la primera santa argentina, Mama Antula, era santiagueña; el primer santo nacido y santificado en el país, el Cura Brochero, era cordobés; y el tercer santo -si bien nacido en Italia-, el enfermero salesiano Artémides Zatti, vivió y murió en Río Negro.

LA SEDE PRIMADA

La Sede Primada de la Argentina, que pertenecía desde 1936 a Buenos Aires, pasó este año a Santiago del Estero, en una decisión histórica tomada por el papa Francisco.

El Sumo Pontífice hizo “una importante reparación en la historia eclesiástica”, indica el comunicado conjunto publicado por los obispos de dos provincias, con las firmas del monseñor Jorge Ignacio García Cuerva (Buenos Aires) y de monseñor Vicente Bokalic Iglic (Santiago del Estero).

El texto explica que la decisión papal “tiene su fundamento histórico en el hecho de que en 1570 San Pío V creó la entonces llamada Diócesis del Tucumán, con sede en lo que hoy es la antigua ciudad de Santiago del Estero”. Y aclara que se trata de “un distintivo honorífico, reservado para la primera diócesis en un territorio nacional, que no lleva consigo ningún cambio jurisdiccional en la organización eclesiástica argentina”.

“En 1907 se crea la actual Diócesis de Santiago del Estero en cuyo territorio había funcionado la antigua y primera Sede Episcopal del Tucumán, donde resonó por primera vez, en voz de un sucesor de los Apóstoles, el Evangelio del Señor en estas tierras cuyo futuro será la Argentina”, recuerda el comunicado.

OTRA SEÑAL

Por su parte, el obispo auxiliar de la Diócesis de Santiago del Estero, Monseñor Enrique Martínez Ossola, aseguró que “me llegó la noticia de que el Papa vendría a la Argentina en 2025, a visitar varias provincias, pero no hay nada seguro. Su llegada significaría un respaldo tremendo para nuestra provincia”. Y agregó: “El Papa nos dijo a monseñor Vicente Bokalic, monseñor Luis Corral y a mí, que si viene a Argentina, viene a Santiago del Estero. Lo dijo con una seguridad absoluta, no es negociable. Pero no dijo cuándo”.

En Córdoba, en tanto, también están expectantes. “Le interesaba la visita a algunos lugares muy importantes de la Argentina. Y por cierto nombró la ciudad de Córdoba y algunas que pueden ser de la Patagonia”, afirmó, por su parte, Jorge Sola, secretario de Prensa de la CGT tras un encuentro con Francisco.