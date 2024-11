El Gobierno retiró el busto de Néstor Kirchner del edificio de ANSeS

En un nuevo episodio de la batalla cultural, el Gobierno Nacional retiró esta mañana el busto del expresidente Néstor Kirchner del edificio de ANSeS por orden de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Tras la decisión, se informó por redes sociales que la escultura homenaje al ex mandatario fue retirada y trasladada al depósito del organismo en la localidad de Canning, según fuentes oficiales, en una camioneta oficial. Se trata de un regalo de un gremio que, al no estar patrimoniado, puede reclamarlo.

Esto ocurrió el día después de que, por instrucción del presidente Javier Milei, el organismo que preside Mariano De Los Heros diera de baja las asignaciones de privilegio que percibía la ex vicepresidenta Cristina Kirchner tras la confirmación de la condena de la Cámara de Casación en la causa Vialidad.

"En el día de hoy se retiró el busto del expresidente Néstor Kirchner que se encontraba en las oficinas de ANSeS de la Avenida Paseo Colón", señaló la propia Pettovello desde su cuenta de X.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la estrategia libertaria de "desideologizar" y responde a la intención de "ganar la batalla cultural" al neutralizar al kirchnerismo.

"Es algo que viene pasando y que inició con Villarruel en el Senado", resumió una fuente, quien anticipó más acciones del estilo.

El busto fue retirado de las oficinas de ANSeS, ubicadas en Paseo Colón 239, que son fuertemente ligadas a La Cámpora, la agrupación que conduce el diputado Máximo Kirchner, desde el paso de Diego Bossio como director ejecutivo entre 2009 y 2015.

Además, en las filas libertarias aseguran que nuclea a kirchneristas que quedaron ubicados en áreas técnicas bajo la gestión de Fernanda Raverta.

La noticia adquirió rápida viralización en las redes. El subsecretario de Prensa, Javier Lanari, subió un video del momento de la remoción y lo musicalizó con la canción "Un velero llamado Libertad", de José Luis Perales, con cierta ironía.

Hoy amanecimos con la noticia de que se llevaron el busto de Néstor Kirchner de la sede central del ANSES.

Hoy amanecimos con la noticia de que se llevaron el busto de Néstor Kirchner de la sede central del ANSES.

En el 55, la Revolución Libertadora mandó a destruir todos los símbolos de Perón y de Evita. Hoy, quienes nos gobiernan condenan a Cristina y se llevan el busto de Néstor.

"En los edificios públicos ya no se homenajean corruptos, ni saqueadores del Estado, ni líderes de asociaciones ilícitas. Hoy en ANSeS se tomó la decisión correcta", sostuvo, aunque al momento de su fallecimiento, el ex mandatario no tenía condenas en su contra.

Por su parte, desde el Sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la ANSeS (SECASFPI) repudiaron la medida a través de un comunicado titulado "La nueva ´Revolución Libertadora´".

"Desde el SECASFPI repudiamos la decisión del Gobierno de Javier Milei de remover el busto del expresidente Néstor Kirchner del edificio de la ANSeS, Paseo Colón 239. Esta medida, cargada de simbolismo autoritario, no es un hecho aislado: es parte de un proceso sistemático de desmantelamiento de la memoria histórica, los derechos sociales y las conquistas populares de los últimos años", denunciaron.

En la misma línea, expusieron: "La Argentina ya vivió una ´Revolución Libertadora´. El rótulo de ´libertad´ sirvió entonces para justificar el odio de clase, la persecución política y la imposición de un modelo económico que benefició a unos pocos en detrimento del pueblo trabajador".

"Néstor Kirchner no es solo un nombre o un busto, es el símbolo de la recuperación del trabajo como eje de dignidad, de la ampliación de derechos previsionales y de una política de memoria, verdad y justicia que marcó un antes y un después en nuestra democracia", agregaron.

Para el sindicato, el accionar intenta "borrar su legado de la historia es un acto de revancha ideológica que muestra el verdadero rostro de quienes hoy conducen el país: resentimiento, desprecio por el pueblo y sumisión al poder concentrado".

"No nos callaremos. Seguiremos denunciando cada intento de desmantelar los derechos conquistados y de desfigurar nuestra historia. Porque la memoria no se borra, y porque los trabajadores y trabajadoras no permitiremos que nos arrebaten lo que tanto costó construir", concluyeron.