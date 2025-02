Cositorto, tras ser condenado: “Es quitarme un peso de encima; tuve mucha presión”

Leonardo Cositorto fue condenado hoy a 12 años de prisión por ser líder de una asociación ilícita y coautor de estafa. Tras la decisión del Tribunal de Goya, el delincuente sostuvo en una entrevista que dicha pena fue quitarse “un peso de encima” ya que tuvo “mucha presión durante años”. Pero poco antes de escuchar la pena que recibiría, había roto en llanto mientras realizaba un breve descargo ante los presentes en la sala del juzgado donde aseguró, entre lágrimas, que “jamás tuvimos la intención de estafar a nadie”.

El líder de Generación Zoe -la organización que montó para realizar una formidable estafa piramidal por más de 120 millones de dólares- obtuvo la primera condena tras ser detenido en febrero de 2022. Luego de emitido el fallo, Cositorto condedió una entrevista exclusiva a la agencia Noticias Argentinas desde el penal en la provincia de Corrientes donde se encuentra detenido, a la espera de su posible traslado a la provincia de Córdoba.

“La fiscalía pidió 16 años y me dieron 12: es una buena noticia, pero era esperado”, señaló Cositorto. Sin embargo, confirmó que junto con su abogado Guillermo Dragotto van a apelar el fallo ya que insisten en que el tribunal “no tienen pruebas” y la “Corte Suprema no autorizó que se realicen juicios ya que no se había podido establecer a qué Justicia pertenecía el caso”.

“No son jueces naturales, hubo un fallo donde solo se permitía investigar, pero en Corrientes avanzaron y cometieron errores”, explicó el acusado.

Luego de escuchar su condena este martes al mediodía, expresó: “Es un quitarme un peso de encima, tuve mucha presión durante años, pero sabía que iba a pasar”.

“No hay que dejar que las emociones te ganen”, sumó.

Al ser consultado sobre de si igual manera se va a presentar como Diputado en la provincia de Buenos Aires, el líder anunció: “Estoy decidido”.

“Podría porque no hay pena confirmada, solo tengo sentencia en primera instancia”, destacó Cositorto, a la vez que agregó que en las elecciones podría no estar en la cárcel por una simple razón: su prisión preventiva.

“En la cárcel puede ser que no esté porque mi prisión preventiva se vence a principios de abril, más tardar en mayo”, indicó.

Se detalla que su prisión preventiva es por la causa de asociación ilícita que es una sola a nivel nacional, por lo que se vence, a más tardes a fines de mayo cuando concluyo dicha resolución en Salta.

Al cierre de la nota, manifestó: “El amor por el dinero ganó. No hice ninguna asociación ilícita ni estafé a nadie”.