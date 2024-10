Milei recibió en la Casa Rosada al ex primer ministro inglés Boris Johnson

El presidente Javier Milei recibió hoy en Casa Rosada al ex primer ministro del Reino Unido Boris Johnson, quien le regaló un ejemplar de su reciente libro de memorias. Milei se trasladó por la mañana desde la quinta de Olivos a su despacho de Casa de Gobierno, donde a las 15 ingresó el ex jefe de Estado británico.

Johnson entró por la explanada con un ejemplar de su libro, titulado "Unleashed" (Desatado), bajo el brazo. Se trata de una suerte de autobiografía en la que el ex primer ministro confesó haber evaluado durante la pandemia de Covid-19 la posibilidad de "lanzar una incursión acuática" en los Países Bajos para robar dosis de vacunas contra el coronavirus de AstraZeneca que se encontraban en un galpón de la ciudad de Leiden en ese país.

Los ejemplares salieron a la vente en Gran Bretaña el jueves último y estarán disponible en el resto del mundo las próximas semanas.

El encuentro entre Milei y Johnson se extendió por más de una hora y, antes de retirarse de la sede gubernamental, el dirigente inglés salió a saludar por uno de los balcones que dan a la Plaza de Mayo.

El ex líder del Partido Conservador británico visita Sudamérica a raíz de la invitación a participar del XII Seminario Picton-El Mercurio, que se celebrará el jueves próximo en Chile y donde será entrevistado por el ex embajador del país trasandino en el Reino Unido David Gallagher y por el abogado Gerardo Varela.

En el marco de su visita, Johnson aprovechó la proximidad con Argentina para solicitar a través de la embajada una audiencia con Milei, quien se la concedió.

Líder conservador y primer ministro del Reino Unido desde 2019 hasta 2022, Johnson anunció su dimisión como presidente el 7 de julio de 2022, envuelto en investigaciones por fiestas y reuniones celebradas en sus oficinas de Downing Street durante la pandemia, algo que en cierto modo lo emparenta con el predecesor de Milei, Alberto Fernández…

A mediados de 2023, la Cámara de los Comunes aprobó un informe que declaraba que Johnson había mentido "deliberadamente" al Parlamento británico. En la actualidad, la opinión de los británicos sobre Johnson es bastante dividida. Algunos lo ven como un líder carismático que logró concretar el Brexit, mientras que otros lo critican por su manejo de la pandemia y los escándalos políticos que marcaron su mandato. Pero en encuestas recientes, un porcentaje significativo de la población expresó sentirse traicionado por su liderazgo.

Johnson comenzó su carrera política en 2001 cuando fue elegido como miembro del Parlamento. Antes de eso, trabajó como periodista y editor, lo que le dio visibilidad pública. Su carisma y habilidades comunicativas lo ayudaron a ganar popularidad rápidamente.

En 2008, Johnson fue elegido Alcalde de Londres, cargo que ocupó hasta 20162. Durante su mandato, implementó varias políticas y proyectos importantes, como la extensión del sistema de bicicletas públicas y la organización de los Juegos Olímpicos de 2012.

Respecto de un tema muy sensible para la Argentina en relación a Reino Unido, Johnson ha sido claro en su postura al respecto. Durante su mandato como Primer Ministro afirmó que la soberanía de las Islas Malvinas no está en cuestión y que el Reino Unido mantendrá una presencia militar en las islas para protegerlas de amenazas estatales y no estatales.

Johnson también destacó que los habitantes de las Islas Malvinas tienen el derecho de decidir su propio futuro y vivir en paz en su tierra.