Quisieron correr de una foto a una diputada por una remera de Malvinas

Agustina Propato, diputada de Unión por la Patria, protagonizó este jueves una polémica en un encuentra de amistad con el Reino Unido en el Congreso al posar junto a la embajadora europea con una remera de las Islas Malvinas. La embajadora del Reino Unido se negó a posar.

Vestida con un saco claro, pantalones oscuros y en muletas, mostró su prenda negra con un dibujo de las islas en el frente. Ante la negativa de las autoridades británicas, incluida la embajadora, Kirsty Hayes, la legisladora dio las explicaciones del caso.

"La situación es que me están pidiendo que me quite la remera para que la embajadora pueda estar en la foto y me parece, que como argentinos, todos tenemos una remera de estas en las casa. Nuestros caídos de Malvinas son nuestros familiares y me parece que no se me puede objetar venir con un símbolo porque la embajadora no quiere. Si no, me piden que me corra yo de la foto".

Sus palabras fueron además ante la presencia de otros legisladores como Martín Tetaz y Margarita Stolbizer, quienes se mostraban incómodos por la situación.

Propato no continuó con su explicación y, finalmente, pasaron a posar para la foto, aunque sin la jefa diplomática británica en la Argentina.

Segundos después, tras el sonido de las cámaras disparando, Tetaz, desde un costado de la fila, le pidió a la legisladora K hacer otra ronda de fotos, pero esta vez "sin que exhibas la remera".

"¿Pero cuál es el problema con la remera?", retrucó Propato, quien no cedió un ápice en la negativa de, ni siquiera, ocultar el frente de la misma.

Las conversaciones y explicaciones prosiguieron en diferentes rincones del salón y Propato, esposa de Sergio Berni, se retiró lentamente ayudada por sus muletas. Minutos más tarde, Propato ratificó su posición con un mensaje en las redes.