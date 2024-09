Violencia: una ama de llaves de Olivos llevó alivio a Alberto

Una empleada de la Quinta de Olivos declaró hoy que nunca vio un golpe, lesión o moretón en el cuerpo de la ex primera dama Fabiola Yáñez y que las discusiones que ella tenía con su ex pareja, el ex presidente Alberto Fernández, eran “normales”. Así lo sostuvo Cintia Romina Tonietti, ama de llaves, quien sigue trabajando en Olivos, y que fue la primera testigo de la defensa del ex mandatario en la causa por violencia de género.

“Yo la veía con ropa interior y nunca observé ningún golpe, nada violeta. La ayudaba a vestirse cuando no llegaba la asesora en vestuario. También la veía en bikini cuando iba a la pileta”, respondió Tonietti cuando le preguntaron si había visto golpeada a la ex primera dama. A la testigo le mostraron las fotos y los videos de Yáñez con moretones en el ojo derecho y en el brazo. “No observé nunca eso”, dijo en su declaración.

A la testigo le preguntaron si el 30 de junio de 2021 había ido a trabajar porque esa mañana los médicos de Unidad Presidencial Federico Alem y Federico Saavedra habían ido a Olivos y dijeron que vieron el moretón en el ojo de Yáñez. “Puede ser, no recuerdo si trabajé en ese momento. Tampoco recuerdo haberlos recibido juntos. Si recuerdo al médico Saavedra pero estaba solo, lo recibía muy seguido”, contestó y dijo que ella nunca le dio a la entonces prima dama medicamentos para la lesión en el ojo.

Esta es la primera de las cinco declaraciones que propuso la defensa del ex presidente, a cargo de la abogada, Silvina Carreira. Además de Tonietti propuso a Amalia Tereza Moreno, Karina Daniela González y Noelia Del Valle Gómez y una quinta cuya identidad no se conoce. Son empelado de Olivos que en sus declaraciones ante escribano dieron cuenta de que no hubo violencia de género y que los moretones que exhibió Yáñez fueron producto de caídas por el consumo de alcohol o por secuelas de tratamientos estéticos.

Tonietti llegó a las 10 a Comodoro Py. Moreno fue citada a las 12 por el fiscal federal Ramiro González. Pero como la declaración de Tonietti se extendió la de Moreno fue postergada para otra fecha que todavía no se definió En tanto, González y Del Valle Gómez deberán presentarse el jueves de la semana que viene en los mismos horarios. La testigo dijo que nunca vio violencia física en la pareja y que presenció discusiones normales.