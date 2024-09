Facundo y Claudio Albini seguirán presos

El Tribunal de Casación Penal de La Plata decidió ayer que el exconcejal massista Facundo Albini y su padre, el exsubdirector de personal de la Legislatura bonaerense Claudio Albini, sigan detenidos, en la causa donde están investigados por apropiarse de los sueldos de empleados “ñoquis” de la legislatura provincial junto a Julio “Chocolate Rigau”, el puntero del PJ que fue detenido mientras retiraba dinero de cajeros del centro de nuestra ciudad con decenas de tarjetas de débito ajenas.

El fallo fue dictado por la Sala II del Tribunal de Casación de La Plata, integrada por los jueces Fernando Mancini y María Florencia Budiño. La causa investiga el financiamiento ilegal de la política y mantiene la prisión para el exconcejal y su padre. La semana pasada, el mismo tribunal había rechazado todos los recursos de Chocolate Rigau y también lo había dejado preso a la espera del juicio oral.

Todos están acusados en la misma causa. Rigau fue detenido el 9 de septiembre del año pasado cuando sacaba dinero de las cuentas sueldo en un cajero automático del centro de La Plata con 48 tarjetas de débito que no eran suyas. Y los Albini cayeron el 23 de noviembre de 2023 y desde entonces están detenidos y procesados con prisión preventiva.

La investigación está a cargo de la fiscal platense Betina Lacki y del juez Federico Atencio. “Chocolate” fue liberado a los 13 días de ir preso por una disposición de los camaristas platenses Alejandro Villordo y Juan Benavides, pero tras el estrépito público que generó, el fallo fue revocado y Rigau volvió a prisión el 14 de octubre del año pasado.

Los jueces del tribunal de Casación rechazaron la queja de los Albini, que cambiaron de abogados y ahora son representados por Maximiliano Rusconi. Habían interpuesto una queja contra la decisión de la Sala III de la Cámara de La Plata, que dejó firme la prisión preventiva de ambos.

Los defensores alegaron que la “errónea y arbitraria” decisión que confirmó la prisión preventiva de sus asistidos no puede pretenderse “inimpugnable”. Invocaron pac tos de Derechos Humanos y denunciaron la “arbitrariedad” de lo resuelto.

Pero los camaristas dijeron que “la queja no prospera pues el recurso de casación fue correctamente declarado inadmisible”. Y sostuvieron que no se cumplen las exigencias para su tratamiento y que no se trata de una sentencia definitiva ni equiparable a ella.

“Los recursos extraordinarios solo proceden contra sentencias definitivas, entendiendo como tales a las que terminan la causa o hagan imposible su continuación”, y esto no se da en este caso, señalaron. Por eso se declaró improcedente la queja de Claudio Albini y Facundo Albini, en tanto el recurso de casación intentado fue correctamente declarado inadmisible.

Rigau, los Albini y su entramado de tarjetas de débito de “ñoquis” y prestanombres de la Legislatura bonaerense le causaron un perjuicio neto a la provincia de Buenos Aires durante dos años de por lo menos $395,4 millones, sujetos a actualización por inflación, según surge de un informe elaborado por la División Lavado de Activos de la Policía Federal.

El informe alerta, sin embargo, que el perjuicio para las arcas públicas sería muchísimo más elevado. Los investigadores indicaron que a esa cifra preliminar sobre los años 2022 y 2023, que debe ajustarse por inflación.

La cifra podría ascender a $800 millones solo desde enero de 2022 a septiembre de 2023.