Crisis universitaria: rechazo al ofrecimiento del Gobierno, paro y Marcha Federal el 2 de octubre

Los gremios que nuclean a docentes y no docentes universitarios rechazaron el ofrecimiento del Ejecutivo nacional, de ajustar los salarios a lo acordado para los trabajadores estatales para el mes de octubre. El ofrecimiento, que se desarrolló en una reunión paritaria calificada “de urgencia” por los sindicatos, y con ánimo de “desactivar” la marcha prevista para el próximo 2 de octubre, fue del 5,8% para el mes de octubre, sumado al 1% dispuesto para toda la administración pública nacional.

“La propuesta -de 6,8%- fue considerada insuficiente por las representaciones sindicales. Tampoco dio respuestas a la demanda de restitución de la garantía salarial. La pérdida del salario sigue siendo del orden del 50%”, expresaron los gremios del sector junto a la CTA en un comunicado.

Además, indicaron que la paritaria pasó a cuarto intermedio para el lunes 7 de octubre a las 17, por lo que la segunda Marcha Federal Universitaria sigue en pie y se realizará en próximo miércoles 2 de octubre.

“Entendemos que esta reunión es un intento de desactivar la Marcha Federal Universitaria convocada por el Frente Sindical, la FUA y el Consejo de Rectores y rectoras para el 2 de octubre. Frente a esto, ratificamos la convocatoria y convocamos a todo el pueblo argentino a sumarse en defensa de la Universidad Pública”, indicaron en el comunicado.

Desde el sector universitario subrayaron además que “el presidente Javier Milei avanzará con el veto a la Ley de Financiamiento Universitario”, por lo que las medidas de fuerza y el plan de lucha seguirán su curso.

En tanto, este jueves se cumplió la primera jornada del paro de 48 horas propuesto para esta semana, que tendrá su segundo día este viernes.

Una crisis que se profundiza a futuro

Días atrás, el Secretario General de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), Carlos De Feo, reflexionó en diálogo con DIB sobre el proyecto de Ley de Presupuesto 2025. “Con la propuesta que hizo el Ejecutivo el presupuesto va a ser la mitad de lo que pidieron los rectores, y es menor que el presupuesto de este año si uno lo ve en función de la evolución de la inflación”, planteó De Feo. Y añadió: “En ese presupuesto no están mencionando los aumentos salariales de los trabajadores docentes y no docentes, con lo cual nos vuelve a poner en manos de un Gobierno que no negocia”.



El secretario gremial sostuvo con preocupación que “la caída de matrícula no es menor del 20% a la vuelta del receso de invierno, los alumnos que volvieron en agosto fueron muchísimos menos y esto se va profundizando día a día, porque las becas están congeladas, sobre todo en las universidades a las que asisten los sectores más vulnerables, y lo que está presupuestado nos va a poner en una crisis que en muchos casos puede ser terminal”