Grabois reaccionó ante un escrache en Ezeiza al regresar de su encuentro con el Papa Francisco

El líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, fue víctima hoy de una escrache en el Aeropuerto de Ezeiza tras regresar de su visita al papa Francisco en Roma en el marco de la conmemoración de los 10 años del primer Encuentro Mundial de Movimientos Populares.

Al grito de "chorro" y "ladrón", un grupo de pasajeros que esperaban para tomar sus vuelos cuestionaron al dirigente social que reaccionó a los gritos y debió ser cercado por efectivos policiales mientras los celulares lo apuntaban.

"¿A quién le robé?", se lo escucha vociferar a Grabois, visiblemente enojado y arrastrado por la Policía que buscaba cortar con el intercambio. "A nosotros, los argentinos", le respondió uno de los pasajeros.

Al respecto, desde su cuenta de X, el dirigente de Patria Grande expresó: "Sigan intentando. Nunca me van a correr de ningún aeropuerto. Nunca me van a callar. Nosotros no nos rendimos nunca".

Parece que en el Papa no se dio cuenta que en Argentina lo quieren mucho a su hijo político. El Papa Francisco está alejado de la realidad apadrinando a Grabois y a todos esos mafiosos. pic.twitter.com/XiwlCVRZSO — Ignacio Fernandez (@NachoValleok) September 23, 2024

Lo cierto es que lo acusan de malversar fondos del Estado a través del manejo de planes sociales pese a que no hay ninguna causa judicial en curso contra Grabois ni contra ninguna organización cercana al dirigente.

El pasado viernes, el referente social participó en calidad de miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, y escuchó con atención las fuertes críticas del Papa Francisco al Gobierno de Javier Milei en materia social.

"El Gobierno se puso firme y en vez de pagar la justicia social pagó el gas pimienta, le convenía", sentenció el Sumo Pontífice al tiempo que realizó una defensa de la justicia social, blanco de cuestionamientos del Presidente.

Ante representantes de América Latina, África, Asia y Europa, y dirigentes argentinos como Alejandro Gramajo, secretario gremial de la UTEP, y Juan Grabois, Francisco les solicitó que ayuden a los políticos "para que no se entreguen a los cocodrilos, para que no se arrodillen ante la estatua de oro por miedo al horno".

"Ustedes tienen que ser custodios de la Justicia Social, tienen que estar ahí para recordarles al servicio de quién están, insistiendo, insistiendo, para que hagan justicia", pidió al tiempo que remarcó que se debe seguir "combatiendo la economía criminal con la economía popular".