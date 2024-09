Baja el dólar pero el Banco Central vendió fuerte

La mayor oferta de dólares en el mercado financiero, por efecto del Blanqueo de Capitales se reflejó en caídas en las cotizaciones de la devisa del 1,8 por ciento para el Contado Con Liquidación, que terminó en $ 1.242, y en el MEP, que retrocedió 1,5 por ciento para quedar en $ 1.224. En tanto, el dólar “blue”, tuvo una recuperación luego de tres jornadas consecutivas de baja y cerró en $ 1.270, con un alza del 0,8 por ciento, en una plaza escasamente operada y con fuerte retracción vendedora.

En este marco, el Banco Central (BCRA) vendió US$ 165 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios, (MULC) debido a la aparición de importadores, venta esta que se tradujo en una caída del 64 millones en el nivel de reservas. La autoridad monetaria acumula en lo que va del mes reservas por US$ 682 millones, y en el año US$ 4.328 millones-.

Mientras, el tipo de cambio mayorista se ubicó en $958 con lo cual la brecha con el dólar paralelo fue de 32 por ciento. El valor del billete en el Banco Nación es de $976,50 y en el promedio de los bancos es de $994,02.

El riesgo país, retrocede

La tasa de Riesgo País bajó 2,5 por ciento para quedar en torno a los 1.442 puntos, como resultado de la suba que registraron los títulos de deuda local en el mercado de Nueva York.

Los bonos soberanos en dólares registraron mayoría de alzas, aunque la jornada arrancó sin una tendencia clara. Los que más avanzaron fueron el Bonar 2041, con el 1,7 por ciento, el Bonar 2030, 1,3 por ciento; y el Global 2030, 1,2 por ciento.

Esto fue acompañado también por importantes alzas en los precios de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street. Así, por ejemplo, los avances alcanzaron al 4 por ciento en Edenor, del 3,7 por ciento para Ternium, y del 3,5 por ciento para Aluar. Estas subas obedecieron a las expectativas que tienen los agentes financieros en un buen resultado del Blanqueo de Capitales y mientras no se amplía la brecha cambiaria .

En el mercado local, el Índice S&P Merval subió 1 por ciento en pesos y 2 por ciento en su equivalente en dólares, y el panel de acciones líderes registró 17 alzas y cuatro bajas.

Ocho bonos en pesos

La Secretaría de Finanzas licitará mañana ocho títulos en pesos, como parte de su programa destinado a refinanciar vencimientos de deuda a mas largo plazo y menores tasas de interés. Solo uno de estos títulos tiene vencimiento este año, el 13 de diciembre, otras cinco a lo largo del 2025, y los dos restantes, uno pagadera en marzo del 2026 y el otro en igual mes del 2027.

La primera es una Letra capitalizable el 13 de diciembre de 2024.

Luego le siguen títulos de similares características pero pagaderos en 2025, el 14 de febrero, el 16 de abril; 16 de mayo; y 12 de septiembre.