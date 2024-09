El paro de pilotos afectó a 185 vuelos y a más de 16 mil pasajeros

El gremio aeronáutico realizó este viernes un paro de nueve horas, que generó una jornada complicada tanto en el Aeroparque Jorge Newbery como en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El núcleo de los reclamos es la búsqueda de una recomposición salarial, pero aún no hubo un acuerdo entre los sindicatos y Aerolíneas Argentinas (AA). “Es inaceptable ya más dilaciones y propuestas no solo insuficientes, sino provocativas”, recriminaron desde la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA).

La medida de fuerza obligó a la empresa aérea a levantar las penalidades por cambio de tickets para resarcir a las más de 15 mil personas que tenían vuelos planificados para la mañana de este viernes. Al cancelarse el despegue de 185 vuelos, la compañía pidió a los pasajeros que no se presenten en las terminales durante la franja horaria de la protesta. Además, se programaron 16 vuelos de emergencia para este sábado para aquellas personas con prioridad. Por otro lado, los vuelos internacionales a Miami y Madrid que estaban estipulados se corrieron de horario.

El panorama en Aeroparque es de total desazón e incredulidad por la repentina medida de fuerza por parte del gremio de pilotos que afectó a 16.300 pasajeros.

“Tenía que volar a Uruguay a las 10:30 y me avisaron en el check-in que el vuelo estaba cancelado y me lo reprogramaron para las 18. Me voy a quedar en el aeropuerto, vengo desde Bali (una isla perteneciente a Indonesia), fueron unas 50 horas de viaje, así que estoy acostumbrada a la espera. No me dieron ningún voucher ni nada para consumir hasta que salga el nuevo vuelo”, dijo una mujer a A24.

“Soy de Uruguay y voy a Comodoro Rivadavia. Me enteré que se había cancelado en Aeroparque, pero previamente consulté por WhatsApp y me habían dicho que estaba todo bien. No sé si se reprograma o cancela. Si vuelo otro día, voy a tener que buscar alojamiento en la Ciudad porque no soy de acá”, dijo al canal América un turista uruguayo.