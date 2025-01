La influencer Traniela rechaza la Marcha Federal LGTBIQ+: "Hay mucha gente que es del colectivo y tampoco va"

Traniela Campolieto, la primera capitana transexual de Aerolíneas Argentinas y de Latinoamérica, confirmó que la Marcha Federal "seguramente es una distracción de temas más importantes" y que la convocatoria del sábado es "una agenda lobbista" del colectivo LGTBIQ+.

En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, sostuvo que muchas personas que integran las organizaciones de diversidad, la "discriminaron y menospreciaron por meses" porque no es "lo que ellos y ellas quieren".

"Están las entrevistas en YouTube. Fue muy chocante salir del closet y encontrarme con un colectivo de esta manera. Me amenazan y me insultan por no ir. ¿Qué es la marcha? Una agenda lobbista. Hay mucha gente que también es del colectivo y que no va", señaló.

Al ser consultada por las palabras que expresó el presidente Javier Milei en Davos, indicó que "fue sólo un discurso con menciones desafortunadas" y que hubo "otras cuestiones que estuvieron bien".

"Yo hago mi vida. Y él solo dio un discurso con menciones desafortunadas pero otras cuestiones estuvieron bien, como el tema de la imposición desafortunada de la agenda, que es lo que están haciendo ahora", remarcó.

En la misma línea, se refirió a la posibilidad de reunirse con Milei por el tema Aerolíneas Argentinas (dado que manifestó públicamente su intención de ser CEO de la aerolínea de bandera), pero declaró que "no puede hablar sin la autorización" de la empresa estatal, sin embargo, aseguró que, personalmente, quisiera conocerlo porque "habla con todo el mundo".

Asimismo, cuando se le preguntó sobre si se siente identificada con el Presidente y su discurso, aseveró: "Me identifico con Traniela, es decir, conmigo. Sé muy bien lo que quiero y cuál es mi mensaje".

Para finalizar, planteó que, al comenzar a ser una figura pública, recibió agravios por parte de la comunidad LGTBIQ+ y que "nadie (del colectivo) estuvo a su lado".

"Quiero que dejen de discriminarme, es una vergüenza. Tengo todo guardado y están las entrevistas. Es un colectivo precario y obsoleto que necesita modernizarse", concluyó.