Atentado a la Sociedad Rural: Bullrich cree que “sectores anarquistas” serían los autores

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo hoy que la investigación del atentado contra la Sociedad Rural Argentina (SRA) "la está llevando adelante la Ciudad de Buenos Aires" y que su cartera se está abocando al "análisis de la acción en sí misma en el marco de una estrategia antiterrorista" y señaló que existe una hipótesis de que "sectores anarquistas" podrían estar detrás del hecho.

"Ha habido acciones muy violentas de sectores anarquistas, de extremistas veganos, que tiene una tradición de aparecer y desparecer. Recuerdo el caso de juez Bonadío que tuvo un intento de bomba en su casa", dijo la ministra al abrir la segunda jornada de la Convención Anual del IAEF (Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas) que se lleva a cabo en un hotel de la ciudad de Mendoza.

Sobre el atentado, agregó: "Estamos trabajando en una serie de líneas, como mirar las cámaras y ver de dónde salió (la persona que llevó a cabo la acción), está detectada la persona aunque aún no se pudo conocer la identidad".

"Es una hipótesis, la estamos estudiando y la Ciudad está haciendo la investigación. Espero que tenga una resolución rápida, la verdad es que fue inesperado, no hubo prevención previa", agregó la funcionaria al ser consultada sobre el tema.

Sin embargo, el vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Marcos Pereda, uno de los destinatarios de los dos paquetes explosivos enviados ayer a la sede de la entidad gremial empresaria, descartó que se trate de un ataque vegano y habló de "conjeturas" que involucran al Gobierno, aunque planteó que "es muy temprano para hacer especulaciones".

"Hacer especulaciones temprano, como estamos todavía, en un momento donde no tenemos ni siquiera perspectiva, y sin ningún dato más fáctico desde el lado de las investigaciones, me parece un poco prematuro", sostuvo en una entrevista que brindó a la FM Rock and Pop.

En la misma línea, aseguró que no se arriesga "a hacer ningún tipo de conjetura", pero rechazó la posibilidad de que activistas veganos hayan atacado la sede al argumentar que las acciones suelen argumentarse con mensajes.

Qué son los veganos

El veganismo es una filosofía y estilo de vida que busca excluir, en la medida de lo posible y practicable, todas las formas de explotación y crueldad hacia los animales. Esto incluye no consumir productos de origen animal, como carne, pescado, lácteos, huevos y miel, así como evitar el uso de productos derivados de animales, como el cuero y la lana.

Pero algunos de sus practicantes van más allá y asumen un activismo político que –en algunos casos- se manifiesta de modo radicalizado en favor de los derechos de los animales. Con ese objetivo, asumen muchas formas de acción: desde la educación y la concienciación hasta la protesta y la intervención directa.

Algunos grupos organizan protestas y manifestaciones para llamar la atención sobre el maltrato animal. Estas pueden ser pacíficas, como vigilias en mataderos, o más confrontativas, como interrupciones en eventos públicos. Aunque no son muchos los casos conocidos de atentados.