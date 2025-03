Milei en el cierre de Expoagro 2025: agradeció el aporte del campo y dio un fuerte respaldo a Bullrich

El presidente Javier Milei encabezó el cierre de Expoagro 2025 y comenzó su discurso con un enfático apoyo a su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien lo acompañó en este acto, al cierre de una semana atravesada por los incidentes ocurridos el miércoles en la marcha de los jubilados. También expresó su reconocimiento “a todos los productores, ya sea grandes, medianos o pequeños, que diariamente sirven a la patria cultivando el suelo argentino”.

“Quiero agradecer a la doctora Bullrich por acompañarme en esta exposición y por su enorme trabajo sosteniendo y defendiendo los valores de la República”, dijo Milei antes de meterse de lleno en un discurso ceñido en su mayor parte a la temática agropecuaria en el que criticó las retenciones, a las que dijo querer “eliminar para siempre” pero no hubo definiciones sobre su eventual eliminación y se limitó a decir que “queremos eliminar el cepo y las retenciones para siempre” pero que “para que sea duradero hay que hacerlo de la forma correcta para que en el futuro no venga un degenerado fiscal a ponerle el brazo entero en el bolsillo al campo”.

“Nuestro suelo ha sido bendecido con una fertilidad única en el mundo combinado con el ingenio argentino y con las ideas liberales de nuestra Constitución fue durante buena parte de nuestra historia una fuente inagotable de prosperidad para nuestro país”, destacó Milei.

Enseguida completó esa idea diciendo: “Cuando fuimos los primeros en erradicar el analfabetismo. Cuando teníamos un Producto Bruto Interno total superior a Brasil, México, Paraguay y Perú juntos. En resumen, cuando éramos ese faro de faros que hoy queremos volver a ser. En el centro de esa era dorada, como gran protagonista y motor de esa prosperidad sin precedentes, estaban los productores agropecuarios tirando del carro”, destacó Milei.

“El modelo nefasto de la justicia social”

“Era la época del modelo agroexportador, un término que fue transformándose en peyorativo a medida que el país se fue hundiendo en la miseria gracias a la llegada del modelo nefasto de la justicia social. Esto no fue casualidad. El plan sistemático de saqueo al campo fue deliberadamente completado con su demonización por parte de la política, a la vez que se comenzó a instalar la distribución forzosa a la riqueza como un acto de justicia. Y como resultado de la implementación de este modelo, la Argentina comenzó un largo descenso hacia la miseria y servidumbre”, continuó.

En otro tramo de su discurso, el mandatario aseguró: “Venimos a sacarle el peso del Estado de la espalda de los productores”. Y argumentó: “Cuando le fue el bien al campo, le fue bien al país. Cuando al campo le fue mal a la Argentina también. Y le fue mucho peor cuando la casta política comenzó a ver al campo como una mina de oro infinita mediante la cual financiar su plan radical de expansión del Estado. Es decir, esto ocurrió cuando se comenzó a creer que el campo ganaba demasiado dinero”.

Entonces cuestionó el modelo de desarrollo industrial que -según el presidente- se hizo con la riqueza del campo, “dinero que supuestamente debía usarse para fines mejores, como financiar industrias, energía, implementar subsidios encubiertos en forma de empleo público y pagar por cualquier otro proyecto delirante del político de turno. Simplemente se utilizó la prosperidad de un sector político como el agropecuario para financiar sectores deficitarios y poco competitivos. En nombre de un empecinamiento absurdo contener una industria nacional para sustituir importaciones, costara lo que costara. Amparándose en el discurso de la industria infante que tenía que desarrollarse y haciendo caso omiso a la demanda del mercado. No queda ninguna duda de que este abordaje ha fracasado”.