Habló Tamara Pettinato: "Nunca le saqué beneficio a mi vínculo con el expresidente"

El escándalo entre Alberto Fernández y Tamara Pettinato tuvo un nuevo giro hoy tras la filtración del video de ambos en tono romántico filmado en la Casa Rosada: trascendió el dato de que la conductora de TV, en noviembre de 2022 –fecha en la que la relación entre ambos habría estado consolidada- habría sido beneficiada con un contrato millonario de parte de Presidencia de la Nación. Pero ella reapareció después del escándalo inicial para desmentir esas afirmaciones: "Nunca le saqué beneficio a mi vínculo con el expresidente", aseguró en una extensa carta difundida por sus redes sociales, donde también habló de “una campaña de hostigamiento” en su contra y denunció “amenazas”.

El informe del contrato fue presentado en un programa de Radio Mitre por la periodista Cecilia Boufflet, quien detalló el contexto y las implicancias de esta contratación de Pettinato por parte del gobierno kirchnerista para participar en un evento de tono político, aunque tenía que ver con la presentación de una herramienta para cuidar el bolsillo de los consumidores.

Es que el acto en cuestión fue reunió a gremios, sectores industriales e intendentes alineados con el kirchnerismo. Fue para la presentación de una aplicación móvil del programa Precios Justos, diseñada para permitir a los usuarios escanear productos y verificar su precio dentro del marco de este plan nacional. Pettinato dijo puntualmente sobre esta denuncia: "Respecto del trabajo que realicé para la Secretaría de Comercio de la Nación, aclaro lo siguiente: Para esa campaña fui contratada por una productora privada y bajo ningún aspecto cobré el importe que están haciendo circular en medios de comunicación, con absoluta liviandad y sin ningún documento que lo pruebe".

Según Boufflet, la organización del evento estuvo a cargo de productoras previamente contratadas por la Presidencia de la Nación, y se solicitó específicamente la participación de una influencer para explicar el funcionamiento de la app.

Fue en este contexto que se decidió contratar a Tamara Pettinato, quien realizó una breve presentación de entre 5 y 10 minutos en el escenario. Lo llamativo es que este segmento nunca fue difundido en las redes sociales del Ministerio de Economía ni de la Secretaría de Comercio, y no se publicó ninguna transmisión del mismo, lo que generó interrogantes sobre la transparencia del evento. La relación entre Pettinato y Fernández ya era conocida -o sospechada- luego de trascendieran las visitas que la mediática había realizado a la Quinta Presidencial de Olivos en junio y octubre de 2020, en plena restricción de ciruclación por la pandemia de Covid-19.

El contrato para este evento fue gestionado por la productora Genoma, una empresa que ya tenía vínculos contractuales con la Presidencia de la Nación. En esto no hay diferencias con lo que aseguró Petinatto.

Pero cabe destacar que no se realizó una licitación o concurso para esta contratación, ya que, según fuentes oficiales, "todos los eventos del CCK se hacen con la logística que ya tiene contratada Presidencia, quien habitualmente usa ese centro para lanzamientos o presentaciones de dimensión grande".

El presupuesto total asignado para este evento fue de aproximadamente 4.500 dólares de la época. Desde el sector artístico, se indicó que "por lo menos la mitad de eso tiene que ser el costo de la persona que participa", lo que sugiere que Tamara Pettinato habría recibido una suma considerable por su participación.

A la cotización del día de hoy, la productora habría recibido entre cuatro y seis millones de pesos, según se trate de la cotización oficial o del blue.

El comunicado completo

"Luego de un breve silencio tengo la necesidad de aclarar algunas cosas. En los últimos días, fui víctima de una campaña de hostigamiento producto de la publicación de un video de carácter privado en el que aparezco filmada por el expresidente Alberto Fernández. Las intenciones por las cuales se hace público y se difunde ese material pueden ser muchas. No me voy a detener en eso ahora.

Sí, tengo que decir que desde que se publicó estoy siendo blanco de innumerables acosos y amenazas referidas a mi vida privada, plagadas de mentiras e información falsa. Algunas se pueden ver en medios de comunicación y redes sociales, otras llegan vía mensajería privada con mensajes intimidatorios, haciendo mención también a posibles nuevas difusiones. En primer lugar, quiero aclarar que las imágenes corresponden a un almuerzo que tuve con el expresidente luego de realizar una entrevista en Casa Rosada en el marco de un trabajo documental para la televisión china sobre las relaciones de ese país con la Argentina en enero del año 2022. No había restricciones sanitarias en ese momento.

Resulta obvio que conozco al expresidente y tenía un vínculo de confianza con él. Sin embargo, una cosa no quita la otra. Lo que se dice de las circunstancias en las que se grabaron esas imágenes es falso. Me están usando. No soy ingenua y trabajo en los medios hace más de 20 años, ahora, ¿no es una obviedad que están desviando el foco de atención? ¿Resulta que una denuncia por violencia de género se tapa con más violencia contra una mujer? En segundo término, respecto del trabajo que realicé para la Secretaría de Comercio de la Nación, aclaro lo siguiente: Para esa campaña fui contratada por una productora privada y bajo ningún aspecto cobré el importe que están haciendo circular en medios de comunicación, con absoluta liviandad y sin ningún documento que lo pruebe.

No me acomodó ni recomendó nadie. Es el único trabajo en relación con el Estado que tuve. Duró UN solo día en noviembre de 2022. Nunca le saqué beneficio a mi vínculo con el expresidente. Qué ironía. ¿Se defiende a una víctima de violencia de género mediante su revictimización? ¿Se la protege atacando, cosificando y denigrando a otra mujer? La hipocresía y la mentira al servicio del poder machista.

Escribo esto para pedirles públicamente que se deje de utilizar mi nombre y de hacerse valoraciones morales en el marco de una situación que me excede, que se respete mi persona sin ser víctima de hostigamiento y persecución. Me ven o me escuchan todos los días en mis lugares de trabajo habituales. Gracias a todos los que mandan mensajes de apoyo y aportan algo de sensatez”.