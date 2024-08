Fabiola volverá a declarar por la denuncia contra Alberto Fernández

El fiscal federal Carlos Rívolo ya tiene en sus manos la denuncia presentada por Fabiola Yañez contra Alberto Fernández por violencia de género. Por eso se comunicó con la exprimera dama, que está viviendo en España, para informarle sus derechos, y explicarle el procedimiento legal en cuanto los pasos a seguir. Ahora se espera que la mujer, que según trascendió está emocionalmente muy afectada, se encuentre en condiciones de declarar. En ese sentido, en la Justicia esperan más detalles y pruebas.

La presentación penal de Yañez contra Fernández se realizó el martes ante el juez Julián Ercolini, quien le ofreció brindar entonces detalles de la acusación. Sin embargo, Fabiola expresó sentirse agobiada, cansada y muy angustiada, condiciones en las cuales no quería declarar, más allá de hacer la grave denuncia contra el expresidente. Sin embargo, ayer, su abogado, Pablo Fioribello, sostuvo que su representada “fue golpeada por Fernández en reiteradas ocasiones” y tiene “pruebas” para demostrarlo. “Las fotos son escalofriantes”, detalló ayer en una entrevista.

Asistencia

Luego de que la denuncia por violencia de género llegara al juzgado federal Nº 10, Rívolo se comunicó con la exprimera dama. El fiscal le ofreció asistencia de la unidad especializada en violencia contra las mujeres.

Según trascendió, el diálogo fue breve y formal. Durante los minutos que duró, ella no ocultó la angustia que atraviesa durante estas horas. A su abogado le manifestó temprano que la presión sufrida había sido “insoportable”.

Por ello, la fiscalía convocó a la Dirección General de Acompañamiento, de Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), a cargo de Malena Derdoy, y a la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), cuya titular es Mariela Labozetta.

Durante la conversación realizada de forma virtual, el fiscal Rívolo le contó que ya tenía el expediente a su cargo. Le explicó que iban a poner a su disposición una red de contención de profesionales que le den todo el amparo que le corresponde como víctima.

El objetivo de la fiscalía que asumió la investigación del caso, es “brindar inicialmente una acabada protección de la víctima y para el desarrollo de medidas y estrategias de investigación”.

Próximo paso: la declaración

La próxima instancia será la declaración que la fiscalía le tomará con el fin de conocer los detalles que sustentan la acusación que formalizó el martes ante el juez Ercolini, al solicitar que se desarchive el legajo reservado del cual se le notificó el 28 de junio.

Se trata de una audiencia que no tiene fecha pero que podría ser virtual o bien la fiscalía podría constituirse en Madrid, su actual residencia, para tomarle declaración.

Ayer quien sí hizo declaraciones fue el abogado Fioribello, que asumió la representación legal de Yañez, pero que también trabajaba para Alberto. Tras confirmarlo, el letrado contó una conversación que había tenido con el expresidente: “Le dije que si me mentía y me enteraba que le había pegado, inmediatamente le soltaba la mano legalmente y que me iba a poner del lado de Fabiola”, contó.

Fioribello explicó que su representada pidió que se desarchive el legajo reservado desde el 28 de junio pasado y que comience la investigación penal. Y advirtió que “me contó que Fernández la había golpeado muchas veces y que tenía muchísimas pruebas. Yo no he visto las fotos, pero le creo en lo que ella está contando. Lo escuché a Alberto Fernández decirme que nada era cierto, que en su vida le había pegado a un mujer y después me llama ella para contarme las atrocidades de fotos que tiene, dijo que son imágenes espeluznantes de cómo la habría golpeado”.

Y, sobre el procedimiento legal, explicó que “sigue ver si esas fotos tienen relación directa con el hecho denunciado”, al tiempo que remarcó: “Fabiola me aseguró que muchas son en la Quinta de Olivos”.

Fioribello abundó en la entrevista periodística que, por separado, Fernández y Yañez le habían narrado muchas discusiones que habían mantenido. “La pareja venía con conflictos desde hace tiempo y se terminaron separando. Había discusiones y peleas, pero en ningún momento me mencionó que esos desencuentros eran acompañados de golpizas y maltratos físicos”. Y remarcó que “si hubiera sabido la hubiese acompañado a hacer la denuncia. No se puede tolerar jamás que un hombre le pegue a una mujer”.

El letrado explicó que ahora hay que esperar a que Fabiola amplíe su declaración, para lo que no hay plazo. “Entendiendo la situación sobre el estado de angustia que ella atraviesa, hay una flexibilidad. “Ella me dijo que se sintió muy contenida por Ercolini”, insistió.

Ahora, se espera que se encuentre en condiciones de brindar su declaración y que cuente -para que pueda avanzar la investigación- con detalles sobre cómo fueron esos golpes, dónde los sufrió, fechas, lugares, ante quién. Serán datos clave para evaluar la competencia de fueros judiciales (si pasó en la residencia de Olivos la causa tendrá que pasar a los juzgados de San Isidro), para una denuncia inédita en la Argentina.