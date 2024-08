Condenan a Guillermo Moreno a tres años de prisión por manipular datos del INDEC

El Tribunal Oral Federal N°2 (TOF2) condenó hoy al exsecretario de Comercio Guillermo Moreno a tres años de prisión condicional y seis años de inhabilitación para cargos públicos al considerarlo responsable de la manipulación de los datos del Indec en 2006 y 2007, durante la presidencia de Cristina Kirchner.

De este modo, el exfuncionario, que fue encontrado culpable por el delito de abuso de autoridad y el de destrucción e inutilización de artículos públicos, podrá cumplir por ahora su pena fuera de prisión porque la sentencia es de ejecución condicional.

Pero Moreno ya había sido sobreseido en primera instancia por esta causa. En marzo de 2018, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral había desestimado la acusación sobre la supuesta "manipulación de datos". El magistrado consideró entonces que no había pruebas y que la acusación que se le hacía se trataba de "una cuestión política, no justiciable".

La misma resolución abarcó entonces a sus ex colaboradores Beatriz Paglieri (ex titular del Índice de Precios al Consumidor), Ana María Edwin (ex titular del INDEC, ya fallecida), Marcela Filia y Celeste Avellaneda.

Según la denuncia original, de 2007, a la que se le sumaron otras denuncias similares, Moreno le había pedido a la entonces directora del IPC, Graciela Bevacqua, que le relevara datos de los comercios sobre los cuales se efectuaban los estudios de campo, episodio que le costó el cargo.

El fiscal Carlos Stornelli impulsó una apelación a aquél fallo a las pocas semanas. La decisión fue respaldada por el fiscal General ante la Cámara Federal Porteña, Germán Moldes, y avalada por los jueces de la de la Sala II Martin Irurzun y Eduardo Farah, quienes no solo revirtieron la medida de Canicoba Corral, sino que también ordenaron procesar a Moreno junto al resto de los imputados por hallar discrepancias en las estadísticas oficiales y los precios en una magnitud que excede el orden metodológico.

Aquella apelación recayó en el Tribunal Oral Federal 2, mismo tribunal que enjuició a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el redireccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz a favor de Lázaro Báez. Hoy se conoció finalmente el fallo y es condenatorio para Moreno.

El exsecretario de Comercio Interior hoy es uno de los críticos más visibles del actual presidente Javier Milei. Por su condición de economista identificado con el peronismo –y feroz crítico del último gobierno kirchnerista, el de Cristina Fernández-. Moreno es fuente de consulta casi diaria en medios audiovisuales de todo el país.

Además de Moreno, también Paglieri fue penada con tres años de prisión condicional y seis de inhabilitación para ejercer cargos. Al igual que el exsecretario de Comercio podrá cumplir su condena en libertad. Los dos exfuncionarios condenados deberán fijar residencia y someterse a la supervisión de un patronato.