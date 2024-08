Para el Gobierno, la crisis global no nos afecta pero el riesgo país subió a más de 1700 puntos

El Gobierno minimizó hoy el impacto de la crisis financiera internacional apoyándose en el orden de las cuentas públicas y la baja de la inflación. No obstante, el Riesgo País pegó un fuerte salto y superó los 1.700 puntos claramente inducido por el contexto global que también se reflejó en otra caída –luego de la sufrida el viernes- de los bonos de deuda argentinos.

"Tenemos claro donde está nuestra tranquilidad: en las cuentas públicas y que la inflación está bajando", señaló el vocero presidencial Manuel Adorni. Pero admitió que "no nos es ajeno lo que está pasando. Siempre miramos este tipo de eventos, pero tenemos claro lo que estamos haciendo y nada afectará nuestro camino".

De esta forma, el portavoz intentó llevar calma al mercado local, luego de las alarmante noticias recibidas desde Japón al comienzo del día. El desplome de las bolsas de Asia, particularmente Japón –que rompió un récord de varias décadas hasta un anterior caída más pronunciada-, Corea del Sur y Taiwán, ha tenido un impacto directo en los bonos argentinos operados en el exterior, que llegaron a caer hasta un 4% en dólares. A esta situación se sumó el desempeño negativo de Wall Street, donde los principales índices cayeron hasta un 2,7%, afectando también a los activos argentinos.

En medio de este panorama, el Riesgo País de Argentina alcanzó un máximo de 1.729 puntos básicos a las 11 de la mañana, el nivel más alto desde el pasado 28 de febrero. A medida que las bolsas de Nueva York iniciaban su jornada, los ADR de compañías argentinas negociadas en dólares llegaron a caer hasta un 9%, aunque con el correr de las horas, las pérdidas se moderaron.

El nivel alcanzado por el Riesgo País es alarmante dado que refleja la creciente preocupación de los inversores sobre la economía del país. Este aumento constante desde el inicio de agosto, cuando se situaba en 1.500 puntos, es otro indicativo de la desconfianza en el mercado financiero argentino. Pero lo significativo del día de hoy es que de los 1591 puntos en que cerró el viernes último, saltó hoy a más de 1700 puntos.

"Nada afectará nuestro camino", subrayó a pesar de todo esto el vocero presidencial en conferencia de prensa en Casa Rosada. Y aclaró: "No quita que eventos que no se daban desde hacía mucho tiempo, como la caída de la bolsa en Japón, que entiendo que no se daba desde 1987, lo miramos con atención, pero tenemos claro dónde está la solución de la Argentina y nuestra tranquilidad, básicamente en las cuentas públicas y en mostrar todos los días que la inflación está bajando, y que queremos llevar a la Argentina por un camino de seriedad y a ser un país normal".

El impacto en Wall Street

Las acciones estadounidenses cayeron abruptamente el lunes tras una ola de ventas en el mercado global impulsada por los temores de una recesión en Estados Unidos.

Así, el índice S&P 500 abrió en el mercado con una baja del 4,2 % y el Nasdaq 100 cayó un 5,4 %. Por su parte, el Dow Jones bajó 800 puntos. Tanto el S&P 500 como el Nasdaq 100 han registrado su mayor caída en casi dos años.

De esa manera, el S&P 500 perdió 1,93 billones de dólares cuando comenzaron las operaciones en Wall Street esta jornada.

Las causas de la crisis

La semana pasada, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. publicó su último informe de empleo, que mostró que el crecimiento de nuevos trabajos se desaceleró a 114.000 en julio, una cifra menor al aumento de 175.000 pronosticado por los economistas del London Stock Exchange Group.

De esa manera, la tasa de desempleo el el país norteamericano también aumentó inesperadamente del 4,1 % al 4,3 %, el nivel más alto desde octubre de 2021. Y esto desencadenó una ola de expectativas a la baja en la actividad económica global que se vio acentuada este lunes con caídas bursátiles históricas como la que sufrió el Nikkei, el índice bursátil japonés, que tuvo su mayor descenso desde octubre de 1987.