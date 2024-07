Tras los anuncios de Milei, el Gobierno apura medidas a favor del campo

Luego de los anuncios que hizo el presidente, Javier Milei, al inagurar la Expo Rural de Palermo, donde prometió eliminar las retenciones al agro y la salida del cepo, el Gobierno dejó trascender que en los próximos días implementará una serie de medidas para favorecer al campo.

Las decisiones, que serán puestas en vigor a través de una serie de resoluciones y decretos, contemplan la quita total de retenciones al sector lácteo; quita de retenciones a las vacas (A, B, C, D y E); eliminación del 25% de retenciones en proteínas animales (carne vacuna, cerdo, pollo, aves, etc) y baja de aranceles del 12% al 2% para equipos de riego por aspersión y goteo. Se prevé también que productores de animales (ganaderos, tamberos, avícolas, porcinos) puedan comercializar granos sin reinscribirse en el registro RUCA; la amortización acelerada de bienes de capital para el agro; alivio en Ganancias (pasaría a pagarse con la venta de ganado y no anualmente); y exención de retenciones con estabilidad (15 años, directo al productor) en zonas marginales.

“Nadie tiene tantas ganas como nosotros de salir de este modelo de sastroso donde el Estado, entre retenciones y cepo, le expropia al campo el 70% de lo que produce. Se va a terminar con eso de una vez”, había anticipado Milei el domingo ante los productores y dirigentes rurales.

De esa manera, el mandatario prometió eliminar los impuestos sobre exportaciones y trabas cambiarias al agro, pero pidió tiempo para estabilizar la economía antes, en un discurso que el sector celebró: “Esta administración siempre estará del lado del campo argentino“, enfatizó Mile, pero aclaró: “También debemos saber que quitar los parches sin antes solucionar el problema de fondo, sería agravar la crisis que heredamos. Por eso, no nos importa cuánta presión haya y de dónde venga, nosotros no vamos a apresurarnos demagógicamen te, nosotros vamos a respetar el logro del equilibrio macroeconómico e iremos avanzando conforme eso sea logrado”.