Marcha federal por Loan: “Vivo lo llevaron, vivo lo queremos”

A 45 días de la desaparición de Loan Danilo Peña en el pueblo correntino de 9 de Julio, se realizó este domingo la marcha federal en el Obelisco, convocada por la Red de Infancia Robada, que coordina la hermana Martha Pelloni, para pedir por el nene de 5 años “y por todos los niños desaparecidos”. Aunque el punto principal es el centro porteño, la concentración se replicó en diversos puntos del país.

La religiosa de 83 años, integrante de la Congregación de Carmelitas Misioneras Teresianas, dijo minutos antes de que comenzará la protesta: “Creo que estamos ante una policía corrupta en la provincia de Corrientes, en 9 de Julio. Que hayan bajado a la cúpula policial, ahí tenemos el meollo del caso Loan. La esperanza es dinámica, es el movimiento que hace a la gente salir a la calle a pedir que aparezca. No vamos a bajar los brazos”.

Y destacó: “Se tiene que resolver el problema de qué pasó con Loan, hay que exigirlo, porque es pensar en todos los Loan del futuro”.

Una vecina que se acercó a pedir por el nene desaparecido al Obelisco pidió ante la prensa: ”Que Loan aparezca vivo. Por favor, devuélvanlo”. Y una mujer que estaba a su lado consideró: “Me suena a que son todos culpables, no los tienen que largar”.

Una de las manifestantes replicó ante la prensa nacional lo que en la ciudad de Goya, en la localidad de 9 de Julio y hasta en Corrientes capital es un rezo cuando les piden a los periodistas que no abandonen el caso: “Ustedes no se tienen que ir porque sin ustedes no se puede hacer nada. Esta convocatoria no fue tan difundida, acá tendríamos que estar todos y, sin embargo, somos muy pocos”.

Declaraciones

El chofer del vehículo en el que fue trasladada Laudelina Peña, tía de Loan Danilo Peña, a declarar un sábado a la madrugada en la Justicia provincial cuando la causa ya estaba en el fuero Federal, Agustín Ibarra, y el viceintendente de la localidad correntina de 9 de Julio, Luis Alberto González, darán este lunes su testimonio ante la jueza Cristina Pozzer Penzo.

En principio había trascendido que el chofer del vehículo era Rafael Horacio Miranda, pero finalmente se constató que era Ibarra.

El ahora citado condujo el automóvil que sería propiedad del senador provincial Diego Pellegrini, en el que viajaban la tía de Loan y el abogado José Fernández Codazzi, según la propia Laudelina Peña declaró en el marco de la causa por la desaparición del menor de 5 años, cuya búsqueda ya lleva 45 días.

Dentro del rodado se habría producido la amenaza contra ella para que declarase sobre un presunto homicidio accidental del menor.