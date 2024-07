Maduro bajó a Fernández y no será veedor electoral

Nicolás Maduro bajó a Alberto Fernández del viaje a Venezuela para actuar como veedor de las elecciones presidenciales de este domingo. Así lo anunció el expresidente, que le aseguró que el líder venezolano le dijo que declaraciones suyas "causaban molestias y generaban dudas" sobre su "imparcialidad". Y concluyó: "Hago pública esta situación con mucho pesar, pero con el único objetivo de expresar mis mejores deseos de que Venezuela tenga el mejor futuro que merece".

A través de un tuit que publicó este miércoles al mediodía, Alberto Fernández anunció que no irá a Venezuela, tal como estaba planeado. En el mensaje mostró la carta con la que el Consejo Nacional Electoral le solicitó que fuera veedor en los comicios. Pero el régimen de Maduro cambió los planes a cuatro días de los comicios.

"En el día de ayer, el gobierno nacional venezolano me transmitió su voluntad de que no viajara y desistiera de cumplir con la tarea que me había sido encomendada por el Consejo Nacional Electoral", expresó Fernández.

"La razón que se me dio es que, a juicio de aquel gobierno, declaraciones públicas realizadas por mí ante un medio nacional causaban molestias y generaban dudas sobre mi imparcialidad. Entendieron que hay coincidencia con lo que había expresado un día antes el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva”.