Loan: Caillava dijo que era informante de la policía

María Victoria Caillava pidió tres veces declarar ante la Justicia. Finalmente, la jueza Cristina Pozzer la indagó el jueves por la tarde. La exfuncionaria municipal de 9 de Julio, detenida bajo prisión preventiva por la sustracción de Loan Danilo Peña, habló durante varias horas. Se declaró inocente y aseguró ser “informante” de la Policía Federal en causas para esclarecer delitos de narcotráfico.

Caillava comenzó su relato contando cómo llegaron al almuerzo. Explicó que fue Laudelina quien la invitó y que llevaron una petaca para compartir. Luego relató que, luego de comer, su marido le dijo de irse: “Mi esposo a las 14:15 aproximadamente me dice que ese día jugaban un partido de fútbol de River, que quería mirar. Le dije que me espere, que buscaba unas mandarinas y ahí viene Laudelina que recibe un llamado y me avisa que se iba porque el marido le aviso que Loan quiso venir con su papá y no había llegado. Yo me voy y nos vamos para atrás, nos acompañan todos a nuestra camioneta, nos despedimos y nos vamos”, dijo.

En este primer punto surge una duda que puede convertirse en contradicción. En sus declaraciones anteriores, tanto Pérez como Caillava aseguraron que se habían enterado de la desaparición, pero igualmente decidieron irse. Ahora cambiaron su relato y declararon que en realidad no lo sabían.