La mamá de Loan pidió que Messi haga un video para recuperar a su hijo

María Noguera, mamá de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido hace dos semanas en la localidad de 9 de Julio, en la provincia de Corrientes, realizó hoy un desesperado llamado al mejor jugador de fútbol del mundo para que le ayude en la recuperación de su hijo: "Pido a los periodistas que hablen con Messi, que es muy popular, para que pida que devuelvan a Loan. Ya estamos sufriendo mucho, muchos días", expresó la mujer con una indisumlable angustia.

Según contó en una entrevista que dio a La Nación, ella dedica varias horas diarias a rezar en el altar donde venera a una docena de santos, implorándoles por la aparición con vida de su hijo, a quien no ve desde hace dos semanas. Este tipo de altares son una tradición en muchísimos hogares de Corrientes y otras provincias del litoral.

La mujer hizo un esfuerzo para sobreponerse al estado de absoluta angustia y dolor que enfrenta desde la desaparición del pequeño Loan, de 5 años d edad. Pero aún así no pudo evitar romper en llanto cuando habló de su pequeño hijo al que no ve hace hoy 14 días. En algunos tramos de la charla la angustia dio paso a la ternura al recordar ostumbres de Loan.

"Él tenía una toallita, una toallita de mano chiquitita. Y con esa dormía y se chupaba el dedo. Cuando iba a dormir, me decía 'mami, mi toalla'. O cuando miraba dibujitos en el celular, me pedía la toalla y se chupaba el dedo. Se chupa el dedo. Y seguiré diciendo 'se chupa el dedo', no 'chupaba', porque lo van a encontrar. Me da pena pensar que está sufriendo. Nunca había pasado por eso. Él debe estar sufriendo", dijo Noguera.

Sobre las críticas recibidas sobre su poca visibilidad en el caso, María respondió con firmeza: "Es una estupidez decir que obligué a mi hijo a ir al campo o que lo vendí. Nadie lo obligó a irse, él quería ir. Quería irse hacía tiempo. Ese día lo mandé porque no tenía maestra. Nunca faltaba a la escuela, le gustaba ir".

Catalina Peña, abuela de Loan, rompió su silencio en una entrevista con el mismo medio, revelando sus sentimientos de bronca, angustia y miedo desde que su nieto desapareció tras el almuerzo en El Algarrobal.

Respecto de la marcha de la causa por la desaparición de Loan, la novedad más reciente fue el traslato de los seis imputados a cárceles federales de Salta y Chaco pese a que realizaron diversas presentaciones negándose a la resolución.

Este jueves por la mañana, cinco de los detenidos se subieron con la cara tapada a un camión de la Policía Federal con el que fueron enviados a las cárceles federales. Sobre el sexto imputado, se espera que en las próximas horas sea enviado a otra prisión.