Una inversión millonaria cruzada por la disputa entre Kicillof y Milei

La empresa YPF está empujando la construcción de una planta de licuefacción que permitiría exportar el gas de Vaca Muerta. Se trata de una inversión de 40 mil millones de dólares que estarían dispuestos a hacer los malayos de Petronas.

El proyecto viene avanzando y hay dos sedes posibles para radicar el nuevo emprendimiento: el puerto de Bahía Blanca o la zona de Punta Colorada, en la provincia de Río Negro. El gobierno bonaerense está trabajando para que Bahía Blanca se quede con la planta. Se estima que alrededor de su construcción y funcionamiento podrían crearse unos 16 mil puestos de trabajo. Y si bien la ciudad del sur bonaerense cuenta con enormes ventajas comparativas porque tiene un puerto en funcionamiento, la elección del lugar final de radicación no está claro.

En medio de esa decisión que debe adoptar YPF aparecen cuestiones políticas. La disputa entre Axel Kicillof y Javier Milei tiene un peso importante.

En las últimas horas, el presidente de la empresa petrolera salió a decir que si Buenos Aires no adhiere al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), quedará fuera de carrera. “No descarto a nadie, pero tienen que adherir al RIGI; si no adhiere la Provincia no hay que discutir nada, ¿quién va a poner la plata si no?”, dijo Horacio Marín.

“Cuando digamos dónde es más rentable, la gente de YPF se va a reunir con la gente de Petronas y, una vez que está la decisión, yo voy a ir personalmente con cada uno de los gobernadores, le voy a mostrar los números y luego lo voy a hacer público. Es el procedimiento y lo saben todos, acá nadie está jugando raro”. completó.

El RIGI contempla un esquema de flexibilización impositiva, aduanera y cambiaria para que, a las compañías que inviertan más de US$ 200 millones en el país se les garantice estabilidad fiscal durante 30 años. Kicillof no quiere saber nada con ese mecanismo porque sostiene que atenta contra la industria nacional.

El Gobernador dijo hace algunos días que estaba a favor de otorgar beneficios para atraer inversiones pero no de las condiciones que ofrece el RIGI. En las últimas horas el que terció en la disputa fue el intendente bahiense, Federico Susbielles. El alcalde kirchnerista dijo que no hace falta que la Provincia adhiera de forma inmediata al RIGI para poder ganar la pulseada con Río Negro.

“Este tema específico lo hablé con Marín en YPF hace una semana. Lo que dice es que le presentó a ambas provincias un pliego de condiciones de ventajas comparativas, permisos, diversas situaciones. Y que cuando observe cuál es la más competitiva, se lo va a plantear a la gente de Petronas y le van a comunicar la decisión a los gobernadores” señaló y agregó que según esa charla “la provincia que resulte beneficiada deberá adherir al RIGI. Pero no tiene que hacerlo previamente”.

En la Provincia creen que aún si se eligiera a Bahía Blanca, no haría falta adherir vía legislativa al régimen que está a punto de aprobarse en el Congreso, porque lo que están en juego son impuestos nacionales. Pese a la tensión política, el gobierno bonaerense viene reuniéndose tanto con funcionarios del YPF como con la gente de Petronas en busca de que la elección final recaiga en el sur bonaerense.

El encargado de esos contactos es el ministro de la Producción, Augusto Costa. El funcionario estuvo hace pocas semanas en la Legislatura y consiguió el respaldo político de varias bancadas a las gestiones. Incluso Kicillof dictó un decreto que declara de interés provincial la propuesta de radicación de la planta en Bahía Blanca.

Embestida libertaria

En las últimas horas, bloques legislativos libertarios salieron a torear al Gobernador. Y le reclamaron que adhiera en forma inmediata al RIGI para que la Provincia no pierda la millonaria inversión.

“La negativa y/o demora generará la perdida inevitable de inversiones en el rubro de hidrocarburos tal cual lo expresó el presidente de YPF.

En medio del peor contexto socioeconómico de la historia de la provincia de Buenos Aires, generar trabajo es fundamental para bajar la pobreza”, dijo el diputado Agustín Romo. La iniciativa lleva la firma de otros legisladores libertarios y de los diputados del PRO alineados con Patricia Bullrich.

“El crecimiento de la Provincia no puede estar sujeto a disputas ideológicas con el Gobierno nacional. Es un momento clave para tomar decisiones pensando en los bonaerenses”, señalaron por su parte los senadores libertarios disidentes. Más allá del apoyo al proyecto, parte de la oposición cree que Kicillof está en una encerrona.

Es el gobernador más crítico de Milei y movilizó contra la ley Bases.

La posible necesidad de adherir al RIGI impulsado por el Presidente con el objetivo de que la Provincia no pierda a manos de Río Negro esa inversión millonaria es un dato clave que no le quieren dejar pasar.