El dólar al límite, dijo Melconian

El economista Carlos Melconian realizó un análisis sobre la actualidad económica del país y, en medio de críticas al Gobierno, realizó una fuerte advertencia sobre el tipo de cambio: "Está al límite". Al ser consultado sobre si está atrasado el tipo de cambio, Melconian respondió: "Está ahí, en el límite, donde en la foto no tenés riesgo. Si en la película no se derrumba la tasa de inflación, y vos querés seguir al 2% mensual, tenés un problema. Vamos a distinguir foto de película".

El economista puso énfasis en el equilibro fiscal, una de las principales premisas del oficialismo. "Vos no podés perder ese equilibrio fiscal. Eso ayuda históricamente a no tener problemas con el tipo de cambio, pero si la inflación no la bajás al final te metés en un problema. Y va a depender del superávit de comercio, de los precios internacionales, de la eliminación del cepo, de la eliminación del impuesto PAIS. En esa línea, señaló que "va a depender mucho más de todo eso y mucho menos de la competencia de monedas, de la eliminación de pasivos del Banco Central y todo el relato".

Al ser consultado sobre la inflación, Melconian habló del posible límite que tendrá la baja: "Vos te podés cuidar y podés correr, llega un momento que el flotador es difícil bajarlo, tenés que ir a cuestiones de cirugía. ¿Cuál es el flotador? ¿4% mensual? Es la primera vez desde que está este Gobierno que la cantidad de dinero es mayor que la inflación".