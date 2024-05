Preocupa la recurrencia de delitos virtuales que afectan a comercios de nuestra ciudad

Los delitos virtuales no paran en nuestra ciudad y afectan no solo a vecinos sino también a empresas. Así, algunos negocios han sufrido hackeo de su WhatsApp y suelen avisar de este hecho a sus clientes, para que no caigan en la trampa.

Se trata de un problema grave que fue abordado en la última reunión de la Mesa de Trabajo de Seguridad, entre Comercio e Industria y funcionarios del área de Seguridad del Municipio y de Policía de la provincia de Buenos Aires.

Así, y a pedido de los socios de la Cámara, mantuvieron un nuevo encuentro con representantes de la Secretaría de Seguridad del Gobierno de Junín, para analizar la situación actual general en materia de seguridad, en los distintos centros comerciales.

La estafa empieza por hackear y controlar la cuenta de WhatsApp, apropiándose de la misma. Tras ello, los delincuentes empiezan a responder los pedidos de clientes y les solicitan que paguen por anticipado vía transferencia. Obviamente a cuentas no vinculadas al negocio sino a los estafadores.

El recupero del WhatsApp no es rápido y la demora permite que se concreten los lícitos hasta lograr la recuperación.

Otros casos es directamente la suplantación de identidad. Mediante este artilugio, los delincuentes simulan ser una empresa reconocida, pero en realidad son una mera pantalla para recibir pedidos y el pago por adelantado.

En la reunión mantenida a los efectos de tratar cuestiones de seguridad estuvieron presentes: Marianela Mucciolo, vicepresidenta a cargo de la presidencia de la Sociedad Comercio e Industria de Junín, Esteban Acosta, miembro de comisión directiva, Lisandro Benito, secretario de Seguridad del municipio, jefes policiales y comerciantes.

Al respecto, Marianela Mucciolo, vicepresidente a cargo de la Sociedad Comercio e Industria de Junín, al ser consultada por Democracia, se refirió a lo tratado en la última reunión de la Mesa de Trabajo de Seguridad, y el carácter preventivo de su accionar, tratando de evitar en lo posible la ocurrencia del delito.

Señaló que ese era un espacio donde los comerciantes podían contar sus experiencias personales en su negocio, relativas a la seguridad, sus inquietudes y acompañamiento para tratar de sentirse más protegidos.

“Coincidimos en que tenemos que seguir afianzando las herramientas que tenemos, recordar que siempre hay que denunciar ante cualquier hecho delictivo porque de lo contrario no se puede medir el nivel del delito real”, señaló la dirigente de Comercio e Industria local.

La reunión

Según lo expuesto por la dirigente de la Sociedad de Comercio e Industria, se trata de una mesa de trabajo que hace mas de 5 años está activa, relacionada con el diálogo y la comunicación constante del sector comercial, junto con los jefes de policía, y algunas veces, también fiscales.

“En esta oportunidad – contó Mucciolo- , si bien nos reunimos bimestralmente para analizar la situación, fue a pedido de los comerciantes que solicitaron mayor presencia policial, además de querer contar lo que les estaba pasando en sus comercios, sobre todo de los situados en zonas más alejadas”.

“Es que el sector comercial ha crecido mucho fuera de los centros comerciales propiamente dichos y algunos se sienten un poco aislados. Se trata de buscar soluciones, entendiendo que también están las cámaras de seguridad, bicipolicías, patrulleros. Desde el punto de vista comercial, de Comercio e Industria entendemos que más efectivos ayudarían, pero valorizamos que cada vez hay más cámaras”, dijo. “Tratamos de atender las demandas de los comerciantes, junto con la Secretaría de Seguridad, y ver qué estrategias utilizar y los protocolos de actuación que tienen ante determinados casos. En esta reunión, puntualmente acordamos armar un pequeño protocolo para los comercios que trabajan nocturnamente, incluso las 24 horas del día, por algunas cuestiones, que si bien no llegaron a ser un ilícito, un hecho concretamente realizado, se apunta a la prevención que es el objetivo de la Mesa de Trabajo de Seguridad”, apuntó.

Ojos en Alerta

Mucciolo destacó el diálogo que siempre estaba presente en este tipo de reuniones. “Se valoriza mucho el programa Ojos en Alerta, una herramienta fundamental para el comercio, que comenzó tímidamente con pequeñas reuniones y en los distintos sectores comerciales, resulta ser una herramienta imprescindible para la prevención del delito”, dijo.

“Con una foto, un mensaje de audio, escrito, mandando la ubicación – continuó- podemos alertar a la policía de lo que nos está ocurriendo. En muchos casos se ha prevenido el delito y en otros tantos se han esclarecido gracias a este mensaje previo”.

A la pregunta si había habido algún detonante que derivara en la reunión de la Mesa de Trabajo en Seguridad, Mucciolo respondió que no, que los delitos eran más o menos siempre los mismos, aunque en los últimos tiempos eran más frecuentes los delitos virtuales, el robo de identidad de algunos comercios. En este punto acotó que a través de las redes sociales los delincuentes solicitaban depósito, utilizaban imágenes del frente de negocios para realizar estafas virtuales, lo que hacía crecer la preocupación.

Seguridad del Municipio

El doctor Lisandro Benito, secretario de Seguridad del Municipio en diálogo con Democracia, también se refirió al tratamiento de los denominados Ciberdelitos y destacó el trabajo de la Fiscalía Departamental que aborda estos hechos precisamente y la prevención de los mismos, a cargo del fiscal Martín Laius, con la colaboración de Fernando Graffigna del mismo área de Cibercrimen.

“El año pasado se creó la dependencia del Ciberdelito – recordó-, que funciona frente al Destacamento Policial de Villa del Parque, que tiene en su haber varios hechos esclarecidos últimamente, algunos generados desde las propias unidades penitenciarias”.

“Hace poco hubo un allanamiento en la Unidad 49, donde secuestraron un celular robado desde donde se cometían ilícitos. Este tipo de temas también fueron abordados en la última reunión con Comercio e Industria, porque una de las comerciantes había sufrido un delito de estas características”, explicó el funcionario.

Respecto a la última reunión de la Mesa de Trabajo de Seguridad, Benito mencionó también que habían participado el equipo de la Secretaría de Seguridad, la Jefatura Departamental, con los jefes de Comisaría Primera, Comisaría Segunda, Policía local, Policía Motorizada y el Comando de Patrullas.

“Fue una reunión productiva porque siempre es bueno intercambiar, dialogar. Si bien no han sucedido una gran cantidad de hechos en los sectores comerciales siempre hay que estar trabajando constantemente. Hubo pedidos de refuerzo en determinados horarios, en los cierres de comercios, que también son diferentes según el centro comercial o la zona, que requieren medidas preventivas”, comentó.