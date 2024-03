Ya son cuatro las víctimas y asegurán que matarán más inocentes

Un playero fue asesinado de tres balazos por sicarios que entraron a la oficina de la estación de servicio en Rosario. Este caso se suma a los homicidios de dos taxistas y de un colectivero, en crímenes vinculados al narcotráfico.

La Justicia investiga los casos y entiende que los crímenes no tienen a las víctimas como personas vinculadas al crimen organizado, sino que fueron asesinadas en forma casual con el fin de dar un mensaje mafioso al gobierno santafesino de Maximiliano Pullaro, señala un informe que brindó Noticias Argentinas.

A sangre fría y en solo tres segundos, un sicario mató de tres disparos a Bruno Bussanich, el joven playero que tenía 25 años, cerca de la medianoche del sábado, en su lugar de trabajo en una estación de servicio Puma en la zona oeste de Rosario.

“Esta guerra no es por territorio, es contra Pullaro y Cococcioni. Así como nosotros llegamos a 300 muertos, estando unidos vamos a matar más inocentes por año. Nosotros no queremos celulares, queremos nuestros derechos, ver a nuestros hijos y familia, y que se respeten. No queremos negociar nada, queremos nuestros derechos. Esto para todos los presos, pabellones y cárcel. Basta de seguir humillando con la familia. Pullaro y Cococcioni carguen con muertes inocentes”, indica la carta dejada tras el crimen del playero con la firma de "zona norte, zona sur, zona oeste unidos”.

En tanto que el chofer de la línea K de colectivos, que fue baleado el jueves pasado mientras prestaba sus servicios en Rosario, murió este domingo, tras haber agonizado durante tres días en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) luego de que un sicario lo baleara en la cabeza.