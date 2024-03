No hubo acuerdo en la paritaria nacional docente

El Gobierno nacional y los gremios docentes no llegaron a un acuerdo este martes en una reunión pactada para discutir la paritaria, tras un comienzo agitado de las clases con paros en todo el país. "La propuesta del Gobierno es una propuesta muy por debajo de las expectativas de los docentes", dijo Sonia Alesso, secretaria general de Ctera. La discusión pasó a un cuarto intermedio para el martes 12 a las 11 de la mañana. Este jueves, en tanto, el gremio se movilizará al Congreso.

"No hay posibilidad de discutir una propuesta salarial que tenga que ver con la mejora del salario docente en todo el país sin que se discuta el monto del Fondo de Incentivo Docente y la recuperación de los montos que el Gobierno no transfirió", remarcó la titular del gremio docente, que pertenece a la CTA.

De esa manera hizo referencia al Fondo Nacional de Incentivo Docente que la administración de Milei confirmó en la reunión de la semana pasada que eliminará para reorientar esos fondos a políticas vinculadas con aprendizajes efectivos (como el Plan Nacional de Alfabetización) y al sistema de información escolar.

A diferencia del martes pasado, esta vez el Gobierno sí fue con una oferta concreta de salario, pero estuvo "muy por debajo de las expectativas" de los gremios.

El Secretario General del Consejo Federal de Educación, José Thomas, propuso en el marco de un consenso mayoritario con las provincias que la oferta del piso salarial sea de 310.000 pesos, lo cual no conformó a los docentes.

Por su parte, la Secretaría de Educación confirmó los recursos financieros destinados al Fondo Compensador y a los programas de Evaluación e Información Nacional. "Es una buena noticia que se empiecen a girar los fondos para comedor y copa de leche, para infraestructura escolar y jornada extendida y el fondo compensador", dijo Alesso al respecto. Pero volvió a aclarar: "Me parece central el tema del Fonid. El Gobierno tiene que venir a la próxima reunión con una propuesta que sea mucho mejor a la de hoy que es muy baja y tiene que garantizar el Fonid, porque sin eso no hay discusión en las provincias".

Según la titular de Ctera, el Fondo Nacional de Incentivo Docente "lo cobran 1.650.000 docentes, hoy ese fondo es 28.700 por cargo y hasta dos cargos o su equivalente en horas cátedras" y es una construcción de la lucha de los maestros en la histórica carpa blanca.

"Porque cuando el menemismo transfirió las escuelas nacionales a las provincias lo hizo sin financiamiento y una larga pelea que dio la docencia organizada en la Ctera fue la carpa blanca. Ahí, después de 1.003 días de ayuno se consiguió un Fondo Nacional de Incentivo Docente, que no lo dejó de pagar ningún gobierno", rememoró Alesso.

"Por lo cual es absolutamente irregular que el gobierno no lo pague. Y lo otro que no se puede explicar es que el Gobierno pague menos. Legalmente no hay discusión, no puede un docente cobrar menos que el mes pasado. Por eso estamos luchando", remarcó.