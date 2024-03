Potenciar trabajo: el gobierno suspendió el programa a 236 beneficiarios con incompatibilidades

El Gobierno suspendió el cobro del programa Potenciar Trabajo a más de 200 beneficiarios por posible incompatibilidad con el empleo público, mediante la Resolución 115/2024 publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

El documento oficial suspendió el pago del salario social complementario que se le realizaba a 236 titulares inscriptos al Programa Nacional de Inclusión Socio-productiva y Desarrollo Social (Potenciar Trabajo) por irregularidades con las condiciones necesarias a cumplir para recibir el beneficio.

La incompatibilidad con las normas del programa, expuesta por el Ejecutivo, reside en las personas que figuran con empleo público en los distritos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, San Juan, San Luis, Neuquén, Santiago del Estero y La Pampa.

A raíz de esta irregularidad, el secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo María de la Torre, solicitó "identificar a las 236 personas de las que no obran datos del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), a los que corresponde suspender preventivamente en el marco de lo denunciado por una posible incompatibilidad".

La suspensión provisoria del plan es por un plazo de tres meses y cumplido dicho periodo, "de no obrar reclamo, se resolverá el egreso del Programa", precisó, en la Resolución, el área que está bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano.

La incompatibilidad fue detectada por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS), que remitió a la cartera conducida por Sandra Pettovello "oficios a través de los cuales se establecen las nóminas de personas detectadas en posible infracción de las normas vigentes que regulan" el plan Potenciar Trabajo.

La nueva baja de beneficiarios, se suma a la dispuesta por Capital Humano en febrero, cuando suspendió a 22.501 beneficiarios del Potenciar Trabajo tras haber detectado irregularidades que no son compatibles con la condición de vulnerabilidad que deben presentar los integrantes del programa.

El Salario Social Complementario, que dejarán de cobrar los titulares con irregularidades, es una prestación económica individual de percepción periódica y duración determinada destinada a satisfacer las necesidades básicas de los beneficiarios y sus familias, así como promover la sostenibilidad de las actividades que realizan.

La restricción de la prestación a 236 personas se da en el medio del fin de Potenciar Trabajo anunciado días atrás por el Gobierno y la creación del "Programa Volver al Trabajo", que funcionará en la órbita de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad, y del "Programa de Acompañamiento Social", que estará dentro de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.