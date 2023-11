Scioli continuará como embajador en Brasil

La confirmación de la continuidad del ex motonauta al frente de la sede diplomática en Brasilia fue expresada por el libertario en declaraciones radiales luego de su arribo proveniente de Estados Unidos: "La idea es que por el momento continúe en esa tarea".

De esta manera, cuando entre en funciones el mandatario electo deberá enviar el pliego del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires al Congreso para que sea tratada su continuidad como representante del país ante Brasil.

Por su parte, Scioli ya inició gestiones para mejorar la relación entre Milei y el presidente brasileño, Luiz Inácio "Lula" Da Silva, tras los cortocircuitos que se produjeron durante la campaña y que amenazaban con tensar la relación diplomática y comercial entre ambos países.

Por lo pronto, durante el fin de semana pasado, el embajador recibió en suelo brasileño a la futura canciller, Diana Mondino, para mantener un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, y el embajador de ese país en la Argentina, Julio Bitelli. En dicha visita, la próxima titular del Palacio San Martín le entregó a Vieira la invitación de Milei a Lula para la asunción del 10 de diciembre.

La decisión de mantener a Scioli como intermediario ya había sido anticipada por Mondino, al señalar que "él y muchos embajadores más pueden quedar en comisión hasta que haya un nombramiento definitivo".

"No podemos dejar la Embajada en Brasil sin nadie que conteste el teléfono", graficó. El ex gobernador bonaerense, en tanto, se había mostrado abierto a la posibilidad de seguir en su cargo: "Me van a encontrar buscando ayudar donde sea".

"Cada uno tiene que pensar cómo se puede colaborar desde distintos lugares, porque sabemos la expectativa que hay y los problemas que hay, pero Argentina tiene todas las posibilidades de ir superando estas dificultades", había manifestado.

Esta idea que durante las primeras horas del miércoles se cristalizó con el pronunciamiento favorable de Milei no fue bien recibida por sectores del peronismo. Así lo hizo saber el propio Alberto Fernández: "No entiendo muy bien cómo se puede representar a mi Gobierno y al de Milei del mismo modo".

En ese sentido, el actual mandatario aseguró: "No me vengan con la historia de que eso es representar a la Argentina porque es falso, son dos Argentinas distintas. Eso es imposible".