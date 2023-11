Gabriel Rubinstein, ratificó su postura luego de que Sergio Massa hiciera trascender que pediría licencia al cargo de titular del Ministerio de Economía, tras la estrepitosa derrota electoral frente a Javier Milei.

"Ante versiones que observo han empezado a circular, sólo dos aclaraciones: no he renunciado ni voy a renunciar a mi cargo de secretario de Política Económica, no he pedido licencia ni lo voy a hacer hasta el 10 de diciembre", sostuvo Rubinstein en redes sociales.