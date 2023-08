Vidal salió a apoyar a Larreta y desató una tormenta interna

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio (JXC), Horacio Rodríguez Larreta, sumó ayer el apoyo explícito de María Eugenia Vidal a su postulación, lo que reavivó la interna con el sector de su contrincante Patricia Bullrich.

La diputada nacional Vidal, que para estas elecciones se había presentado como precandidata presidencial y luego declinó su postulación, anunció por redes sociales su respaldo a Larreta.

“Voto a Horacio porque estoy convencida de que hoy es lo mejor para la Argentina”, aseguró tras indicar que conoce al jefe de Gobierno porteño hace 27 años, a la vez que elogió su capacidad de trabajo.

“Durante 27 años lo vi trabajar de lunes a domingo, desde las 6 de la mañana hasta la noche tarde. No un día, no una semana, no unos años; siempre”, afirmó la exgobernadora bonaerense.

Larreta y Vidal compartieron ayer una actividad de campaña en la ciudad santacruceña de Río Gallegos para respaldar la postulación a la gobernación de Mario Markic por JxC.

Sobre el apoyo de Vidal a Larreta, el expresidente Mauricio Macri tuvo consideraciones críticas, pese a que intentó restar conflictividad.

Por La Nación+, Larreta fue consultado por la postura de Macri: “No hago comentarios ni alusiones personales dentro de JxC. Hoy estoy muy contento y enorgullecido de que alguien como Vidal consolide la relación para seguir trabajando juntos”.

La decisión de Vidal tuvo inmediata repercusión en las filas de Bullrich, ya que Ritondo, quien al comienzo respaldaba a Vidal como candidata presidencial y sonaba como su candidato a gobernador bonaerense, dijo estar "desilusionado" por la elección de la exmandataria.

"Me sorprendió y, en parte, me desilusionó. Le he expresado personalmente que estoy muy en desacuerdo con esa decisión. He trabajado con ella en batallas importantes en la provincia de Buenos Aires, pero estoy convencido que hoy la persona con carácter para liderar esas batallas es Patricia Bullrich", afirmó Ritondo por radio Continental.

Otro de los dirigentes bullrichistas, el legislador porteño Juan Pablo Arenaza, calificó a Vidal como la empleada del mes".

"La más bonaerense, la más porteña, la más neutral y al final de nuevo la empleada del mes. Sin comentarios", escribió Arenaza en Twitter.

El periodista y escritor Santiago Kovadloff, quien dijo que votará a Bullrich, salió en defensa de Vidal, al criticar a Arenaza en La Nación+.

"No son palabras que se deban decir y mucho menos de una persona que ha demostrado honestidad. Apoyo a Bullrich pero esas son actitudes no cívicas”, sostuvo.