Cristina junto a Sergio Massa: “Para ganar hay que apostar”

Dos días después del cierre de listas para las elecciones 2023, en las que Unión por la Patria oficializó a Sergio Massa como candidato a presidente, decisión que implicó relegar a Eduardo de Pedro, Cristina Fernández se mostró con el postulante del oficialismo para apalancar la fórmula que compartirá con Agustín Rossi.

Los funcionarios encabezaron el acto por la recuperación del avión que se utilizó en los “vuelos de la muerte” de la Esma, realizado en Aeroparque, del que también participaron Abuelas de Plaza de Mayo, el ministro del Interior -estuvo en primera fila- y otros miembros del Ejecutivo, como Tristán Bauer, el propio Rossi y Carlos Zannini, entre otros.

Al comienzo de su discurso, la vicepresidenta le realizó un chiste al ex intendente de Tigre relacionado con las posibles fechas que se evaluaron para traer el avión y, en ese contexto, expresó: “Para ganar hay que apostar”.

“Esa tarde teníamos una reunión en mi despacho y me dijo ‘voy a tratar de traerlo para el 8 de diciembre’, y yo le pregunté ‘¿de qué año?’. Porque, a ver, estábamos en noviembre. Es buena la voluntad, pero si hay demasiada voluntad puede devenir en voluntarismo y entonces hay corregir y moderar. Le dije ‘no vas a poder traerlo en diciembre’. Y ahí empezó, porque él es medio fullero, cada cosa que le digo, me dice ‘te apuesto esto, te apuesto aquello, te apuesto un costillar’. Bueno, no importa, hay gente que puesta, y está bien apostar, porque para ganar hay que apostar”, expresó.

Luego, la exmandataria nacional precisó cómo fue el proceso que se desató dentro de Unión por la Patria y que derivó en una lista de consenso para Presidente, luego de varias versiones que indicaban una posible interna en el oficialismo.

“Hoy vivimos en democracia, con algunas limitaciones, pero tenemos militantes y partidos políticos. Pero como no vivimos en un termo, quiero referirme a lo que pasó en los últimos días, porque hay un proceso electoral en marcha y en los próximos meses se va a elegir a nuevo presidente o presidenta”, comenzó diciendo.

Al respecto, Cristina Fernández explicó que quería dirigirse “a los militantes, y a la sociedad en general, que deben haber visto con sorpresa” la decisión de que Massa sea finalmente el candidato del oficialismo, en lugar de Wado de Pedro y Daniel Scioli.

“Sinceramente, como militante política, yo sostenía que era necesario construir una lista de unidad que nos permitiera abordar los problemas que tiene la sociedad, que son muy graves. Pero el Presidente de la Nación y de nuestro partido se embanderó con la idea de hacer una Paso”, cuestionó.

Por su parte, antes de la titular del Senado tomó la palabra el actual ministro de Economía, quien evitó referirse a su precandidatura presidencial y se limitó a hablar sobre la aeronave repatriada, a la que calificó como “un símbolo de la recuperación de los derechos individuales”.