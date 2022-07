Empresarios de ACDE pidieron consenso para sacar el país adelante

El presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), Gonzalo Tanoira, dijo que el gobierno no puede "hacer los cambios que el país necesita" y pidió para superar la crisis y "salir adelante" una política de consenso.

Tanoira formuló declaraciones durante la primera jornada del 25° encuentro anual de ACDE que deliberó bajo la consigna "Convivencia Para el Desarrollo", en la que se cuestionó el papel de los partidos políticos.

"No veo a este Gobierno capacitado para hacer los cambios que el país y la sociedad necesitan. Vemos cada vez más una sociedad que reclama y cada vez más consensos en que es necesario acordar para salir adelante", dijo el empresario.

En la apertura del evento, el empresario Fernando Oris de Roa dijo que "nuestra sociedad no está funcionando bien porque no podemos producir bienestar ni riqueza".

"Los líderes nos separan y perdemos gente, hijos que se van, nadie nos habla de futuro, los políticos se ven eximidos de dar respuestas porque están peleando y pensando en el adversario".

Oris de Roa al insistir en sus crítica a la dirigencia política que "no nos indican el camino porque no lo conocen o no tienen el coraje de señalar el inevitable sacrificio que tendremos que pasar para lograr la prosperidad".

Advirtió que "es muy probable que vengan cambios profundos en el funcionamiento de nuestra sociedad, pero cuando ocurran tenemos que darnos cuenta que van a ser dolorosos y onerosos".

En el evento en el que analizaron las bases para construir una sociedad más justa, el sociólogo de la Universidad de La Plata, Gabriel Kessler, consideró que "si bien el país fracasó, la sociedad no. Tenemos una sociedad más abierta y más plural".

El titular del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, consideró que "vivimos en una sociedad injusta hiper ventilada de impuestos, y de mecanismos de distribución".

Por su parte el empresario Roberto Murchison, afirmó que "la injusticia no se limita a la pobreza" y analizó que "este es un problema que el capitalismo viene arrastrando hace mucho tiempo y las sociedades no han encontrado la forma de resolverlo".

Agregó Murchison que "el acceso al crédito, a los bienes comunes y al trabajo formal son las cuestiones determinantes que necesitamos abordar".