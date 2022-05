Massa había amenazado con avanzar por ley con las modificaciones

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, antes de que se conociera que hoy el Gobierno anunciará los cambios en ganancias, había comunicado que presentaría la semana próxima un proyecto de ley para subir el piso del impuesto a las Ganancias a $275.000 si el Poder Ejecutivo no avanzaba por decreto con el nuevo esquema del impuesto.

En otro capítulo más de la novela por ganancias, que comenzó hace 15 días con la primera nota que le mandó al ministro Martín Guzmán y la segunda que le envió el martes, Massa afirmó que si el Gobierno no cumplía con la expectativa de que el aguinaldo no pague ganancias, introducirá esta iniciativa, “con el acompañamiento del resto de los bloques”.

Por los vaivenes del Gobierno con esta cuestión, el jefe del Frente Renovador indicó que no quiere que más trabajadores tengan que sumarse al pago de este tributo, con el piso actual de $225.000. La pelea de fondo el tratar de que el poder adquisitivo no se siga deteriorando son las elecciones del 2023, ya que Massa cree que el Gobierno le termina “regalando” algunas banderas a la oposición; entretanto, en su entorno no entienden la demora de Guzmán y del presidente Alberto Fernández en anunciar esta medida, de bajo costo fiscal, cuando hay muy pocas noticias positivas para difundir en materia de ingresos frente a una inflación que rondará entre el 70 y 80 por ciento este año. De este modo, afirman, al Gobierno solo se queda en el rol de defender públicamente el ajuste por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que nunca podría ser valorado por la sociedad más allá de sus ventajas macroeconómicas frente al default.