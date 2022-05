Morales dijo que Macri no es su jefe y que peleará por la Presidencia

El gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, insistió en diferenciar a su partido del otro gran socio que tiene la coalición opositora Juntos por el Cambio, el PRO, al afirmar que Mauricio Macri no es el líder del espacio y que va a procurar que un dirigente radical llegue a la Casa Rosada en 2023.

"A Mauricio le reconozco una voz importante dentro de JxC, pero no es mi jefe", sostuvo Morales, quien planteó que el ex mandatario "es el jefe del Pro y una figura de peso, pero si es candidato, no lo voy a votar porque quiero un presidente radical".

"Desde el radicalismo estamos trabajando para el 2023, pero antes de eso, estamos activando una agenda con vínculos con todos los sectores, intensa, y que conecte a la política con los verdaderos problemas de la gente", expresó el presidente de la UCR en Radio con Vos. Consultado por los posibles candidatos a presidente en JxC, Morales reconoció que no serán muchos porque "el espacio llegará ordenado". Hace algunas horas, María Eugenia Vidal reafirmó su deseo de competir por la presidencia. Al ser consultado sobre su propia candidatura para el año próximo, el gobernador de Jujuy sostuvo que le gusta "remarla y pelearla".

"Amo la política, amo los desafíos y la voy a pelear. Vamos a ver cómo llegamos", señaló Morales quien sostiene que "todos los días aparece" un postulante nuevo.

El presidente del radicalismo estuvo en el ojo de la tormenta la semana pasada cuando apareció en una nota periodística como responsable de un acuerdo con Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, para nombrar una legisladora radical al cargo en el Consejo de la Magistratura por la oposición, algo que desmitió tajantemente. Morales se pronunció enfáticamente en contra de la incorporación del diputado libertario Javier Milei a Juntos por el Cambio, algo que proponía Macri y la titular del PRO, Patricia Bullrich, y que el propio legislador de derecha descartó.