Rossi: "Me pone muy incómodo"

En medio de la crisis del oficialismo, el ex ministro de Defensa Agustín Rossi, evitó hablar sobre los rumores que lo asocian a los cambios en el gabinete que acompaña a Alberto Fernández, pero admitió su cercanía con el Presidente.

"Me pone muy incomodo los rumores de que yo vuelva al Gobierno, porque el lugar está ocupado por otro compañero que tengo relación, con los que comparto militancia política y con los que están trabajando", afirmó en declaraciones radiales, y continuó:

"Dicho esto, sí, es cierto que charlo con el Presidente, pero nunca le pedí volver a la gestión".

En la misma línea, el exministro que tuvo lazos con el kirchnerismo contó su experiencia política y puntualizó en que actualmente aporta a la política desde su rol de constructor. "Tengo que aportar desde acá, que no es el llano, porque me siento oficialista, y tiene sus ventajas porque puedo opinar libremente y tengo más tiempo para dedicarme a algo que me apasiona, que es la conducción", enfatizó.

Asimismo, el exfuncionario hizo referencia a las diferencias entre el jefe de Estado y su vice y descartó que los dichos de Cristina Kirchner en la apertura de la asamblea de Eurolat haya sido destinados al Presidente.

"Las diferencias existen y quedó demostrado con el tratamiento con el FMI", aseguró, y aclaró: "Muchas veces Cristina habló de esa forma sobre el poder. He escuchado en varias oportunidades a esa reflexión en privado y en público".

"No creo que la reflexión de la vicepresidenta tenga la lógica de la interna. La he escuchado varias veces hablar sobre esa lógica de poder", puntualizó Rossi.