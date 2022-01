Ya se puede comprar el dólar más barato: abrieron el nuevo cupo para el "ahorro"

Este lunes es el primer día hábil de 2022, lo que marca que se abre el cupo para acceder al "dólar ahorro", el dólar más barato que se puede conseguir en el mercado cambiario. Luego de que el 2021 haya cerrado con el récord alcanzado por el blue, cuando tocó el viernes los $205 para la compra y los $208 para la venta, hay expectativa por lo que podrá suceder en el inicio del nuevo año.

Lo cierto es que la apertura del cupo habilita a comprar el "verde" a un precio bajo, en un contexto donde el paralelo estiró la brecha al 102% respecto al oficial mayorista, y al 92% si se lo compara con el minorista.

De esta forma, desde hoy se pueden comprar de manera oficial hasta U$S 200 durante enero. De todas formas es preciso tener en cuenta que no todos pueden acceder al llamado "dólar ahorro. Entre quienes no pueden comprarlo se encuentran los que perciben ingresos de empresas que estuvieron auxiliadas por programas oficiales durante la pandemia. Según se informó, esa certificación negativa se puede consultar en la ANSeS.

Cabe destacar que este tipo de divisa, al que también se lo denomina "solidario" ya que su valor se obtiene de la cotización oficial más el 30% de Impuesto País y el 35% a cuenta de Ganancias o Bienes Personales. ofrece el precio más bajo del mercado, ubicándose en $178 en el promedio de las entidades financieras, es decir, $30 por debajo del dólar blue.

Es por eso que expertos sostienen que sigue siendo una buena inversión en el dólar, entre otras opciones de colocación de los ahorros. De todas formas, son muy pocas las personas que tienen acceso a esta cotización por las exclusiones que determinó el Gobierno, que fueron en sintonía con las fuertes restricciones cambiarias por la escasez de reservas en dólares en el Banco Central.

Según se informó, a principios de noviembre del año pasado, cuando se renovó el cupo para acceder a los U$S 200 por mes, desde el sector bancario indicaron que se observó un incremento de entre 20% y 30% en la demanda por esta cotización respecto a los meses anteriores, en el marco de un precio más bajo que el del blue y en la previa a las elecciones legislativas.