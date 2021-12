La oposición consiguió que se debata Bienes Personales

La mayoría de los bloques opositores de la Cámara de Diputados se impusieron ayer ante el oficialismo en una votación por la cual se emplazaba a la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el diputado Carlos Heller, a debatir el proyecto de ley enviado por el Senado que modifica el artículo 24 de la Ley de Impuestos a los Bienes Personales. La medida actualiza el mínimo no imponible, elevándolo de dos a seis millones de pesos.

Esta modificación permitirá incrementar el mínimo no imponible para que una menor cantidad de contribuyentes se encuentre comprendido en el pago de este tributo.

La moción de emplazar a la comisión para que se reúna una hora después de que finalice el debate en el que se trata el proyecto de Presupuesto 2022 fue realizada por la diputada del PRO, Silvia Lospenatto. “Si esta iniciativa, que fue promovida por un senador del kirchnerismo (Carlos Caserio), no se aprueba antes de fin de año, más 600 mil contribuyentes empezarían a pagar este impuesto, no porque hayan incrementado su patrimonio ni recibido una renta extraordinaria sino por la mera acción del impuesto inflacionario”, advirtió en su discurso. En esta primera votación no consensuada de la nueva integración de la Cámara, la oposición mostró su poderío y se impuso por 130 a 116 al oficialismo. Con este panorama, se asegura el dictamen de minoría en la comisión y 130 votos para aprobarlo en una sesión.

