En Twitch, Macri criticó al Gobierno, bromeó sobre sus bailes y contó que no tiene amigos kirchneristas

El ex presidente Mauricio Macri brindó una entrevista descontracturada por la red social Twitch en la que cuestionó al Gobierno, reiteró que en noviembre ganará Juntos por el Cambio, bromeó sobre sus bailes y hasta contó que no tiene amigos kirchneristas.

Entre otras cuestiones, el ex mandatario recomendó escuchar "mucho" para debatir con quienes piensan distinto, pero además consideró que para empezar a construir "hay que bajar los prejuicios, uno choca por eso. Hay que tratar de estar abierto". "Por suerte, siempre he sido bastante abierto, por una cuestión familiar", manifestó el líder del PRO, en alusión a sus diferencias con su padre, Franco Macri.

Si bien durante la entrevista hecha por el responsable de comunicación del PRO, Rosendo Grobocopatel, dedicó tiempo a la distención cuando recordó su presencia en el programa de Marcelo Tinelli, también habló de la realidad del país y de su vida personal.

Tal como lo había hecho en su gestión al frente de la Casa Rosada, Macri busca seguir ganando espacio en distintas redes sociales y en esta ocasión apuntó contra el presidente Alberto Fernández, a quien responsabilizó por está al frente de "un Gobierno sin rumbo, sin plan".

Además, lamentó que el jefe de Estado esté tomado "medidas irracionales" tras la derrota del oficialismo en las PASO y con vista a las próximas elecciones consideró que "antes de que se ponga bien, el país va a estar peor". Ante esa consideración hizo un llamado a los dirigentes de Juntos por el Cambio a "mantener el equilibrio", pero también les reclamó mantener la unidad más allá de las "lógicas ambiciones personales".

Sobre su vida privada, el ex mandatario contó que hace terapia desde los 50 años, que no tiene amigos kirchneristas, pero si "contreras" peronistas. "Siempre bailar fue una forma de comunicarme", explicó cuando se le mostró en pantalla una foto en el escenario del bunker durante el festejo del triunfo de Cambiemos en 2015.

Durante el ping-pong de preguntas y respuestas, Macri se refirió a sus preferencias en diferentes momentos, al ser consultado sobre "¿Qué tema suena en un casamiento y no te podés quedar sentado sin bailar?", respondió: "Algún tema de Queen y de Black Eyed Peas". Sobre el karaoke respondió que se ve "mal" y aclaró: "Necesito estar solo para cantar".

Respecto, a su personalidad destacó su sentido del humor y se definió como alguien que no es rencoroso: "Trabajo muchísimo para no serlo". Además, indicó que la aplicación del celular que más usa son "las noticias" y señaló que le gusta manejar, aunque sostuvo que lo hace "no muy convencido": relató que después de cuatro años de su gestión recuperó esa posibilidad ya que durante su gestión estaba "siempre rodeado de gente que hacía todo".