Aníbal Fernández consideró que fue víctima de "un ataque fenomenal, despiadado" por su tuit contra Nik

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, consideró que fue víctima de "un ataque fenomenal, despiadado por un tuit" y reconoció que haber insultado al ex presidente Mauricio Macri "fue un error".

El funcionario nacional cuestionó la cobertura periodística sobre su cruce con el reconocido humorista gráfico Nik, quien había cuestionado los anuncios del Gobierno en el marco de la campaña electoral. "Cuando escribo, pienso. Lo que pongo lo pongo porque quiero. Hubo un ataque fenomenal, despiadado. ¿Que me lleve dos tapas de La Nación por un tuit?", planteó el integrante del Gabinete.

En declaraciones periodísticas antes de ingresar al Ministerio de Seguridad, el referente peronista evitó dar información sobre si habló con el presidente Alberto Fernández del asunto: "Las cosas que hablo con el Presidente las hablo con el Presidente".

Por otra parte, el ex senador nacional reconoció que "fue un error" haberle dicho "hijo de puta" a Macri y señaló que las Sociedades de Acciones Simplificadas, impulsadas durante la gestión de Cambiemos, fueron utilizadas por la banda de narcotraficantes Los Monos "para lavar 1.200 millones de pesos". "Pero la tapa de La Nación soy yo", se quejó.

Ante el formidable ataque mediatico sin precedentes, que va desde las tapas de los diarios a muchos programas, por UN TWEET que quieren hacer decir lo que no dice, sepan las compañeras y compañeros que me enviaron su afecto, que los he leído y los agradezco de corazon

Viva Peron!