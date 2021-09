Santilli: "Necesitamos un modelo de país y de Provincia que acompañe al que labura y al que da trabajo"

El precandidato a diputado de Juntos por la provincia de Buenos Aires Diego Santilli visitó hoy Olavarría junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y afirmó que apuesta a "un modelo de país que acompañe al que labura y al que da trabajo", al presentar sus propuestas para la generación de empleo.

Además de Larreta, la precandidata a diputada Graciela Ocaña y los intendentes de San Isidro, Gustavo Posse y de Olavarría, Ezequiel Galli, acompañaron a Santilli en la recorrida por ese distrito, donde hizo énfasis en la cuestión del trabajo y advirtió que "hoy, el laburo de los argentinos está en crisis".

"El Gobierno no solo no hace nada para generar laburo, sino que hace todo lo posible para ponerle palos en la rueda al que sí lo quiere hacer", sostuvo el precandidato, al tiempo que afirmó que "pone impuestos altísimos" para "comerciantes, pequeños empresarios, profesionales".

Tras afirmar que el Gobierno "en el último año creó tres impuestos nuevos y aumentó 16" y que "también avala la industria del juicio laboral", Santilli señaló: "Para salir adelante necesitamos un modelo de país y de Provincia que tenga al sector privado como aliado. Un modelo de país que acompañe al que labura y al que da trabajo".

El postulante al Congreso advirtió que "según el INDEC hay 3 millones de argentinos que no tienen trabajo o necesitan trabajar más horas para cubrir sus gastos básicos" y que la Argentina es el país "con más desempleo juvenil de la región y con un nivel altísimo de informalidad".

Alivio a los laburantes

"Lo primero que voy a hacer es llevarles alivio a todos los laburantes que están en la cuerda floja", afirmó el dirigente del PRO al señalar que una de las propuestas que llevará a la Cámara de Diputados será "extender la moratoria a los comercios y pymes hasta diciembre del 2022".

En segundo lugar, afirmó que buscará "bajar los impuestos al trabajo a los sectores más golpeados y también a las pymes agropecuarias" porque "contratar gente tiene que ser más fácil y menos riesgoso" y agregó: "Es la única manera de generar trabajo formal, sobre todo para los jóvenes".

"Y por último, para generar laburo y evitar que nuestros jóvenes se vayan, me comprometo a impulsar una Ley de Empleo Jóven. Vamos a incentivar a las empresas a contratar a chicos entre 18 y 35 años, y para eso vamos a proponer que no paguen impuestos laborales por 5 años", agregó Santilli.

Por su parte, Rodríguez Larreta expresó: "Si nosotros no generamos trabajo no tenemos destino, no hay nada más. La Argentina es un país que hace 10 años que no genera empleo privado, que es la base del crecimiento, es la base también del desarrollo social".

"El trabajo es un ordenador social, mucho más que una fuente de ingresos por eso hoy es la prioridad y en un país donde no se genera trabajo, donde tenemos un Gobierno que prohíbe la exportación de carne y que ha generado que muchas empresas que generan trabajo hoy se estén yendo de la Argentina", disparó Larreta.