Se recuperan las ventas y se desaceleran los precios

El consumo masivo muestra signos de recuperación en el volumen de ventas, sostenido en segundas marcas y los programas oficiales, al tiempo que se observa una desaceleración en la suba de precios.

"El consumo tiene una tendencia a subir, lo que estamos viendo en el comercio de proximidad es una suba de ventas de mercadería de segundas marcas; la economía de cada familia se está resguardando en esto", señaló el presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires (FABA), Fernando Savore.

Dijo que entre los productos de primera marca e igual producto de segunda marca "hay brechas de precios tremendamente importantes", y que además las segundas marcas ganan terreno en las ventas porque "las pymes nacionales hoy están produciendo excelente calidad".

En referencia a la Ley de Góndolas, sostuvo que "siempre la hemos apoyado", y afirmó que "un producto más barato ejerce presión sobre las otras empresas porque ven que ese precio es competitivo, es una pelea en la góndola que genera un precio más bajo".

"Las primeras marcas o tienen demasiada plata, demasiada ambición o un costo operativo muy alto, pero están perdiendo espacio en la góndola", agregó.

En cuanto a los productos con mayor recuperación en las ventas, dijo que "en el caso de la yerba, que no baja de 200 pesos el medio kilo, se sostienen las ventas porque el argentino es consumidor de mate y hoy no lo puede compartir". Acerca de los precios, dijo que "las remarcaciones están pero no de la forma invasiva y agresiva como 40 días atrás; hace 25 días fue cambiando el ritmo del aumento".

De acuerdo con el último informe de la consultoría Scentia, el consumo creció 1,7% interanual en julio y registró el primer resultado positivo desde abril de 2020, en el inicio del aislamiento impuesto por la pandemia.

Las ventas en supermercados, autoservicios, mayoristas y almacenes tuvieron variación interanual positiva del 1,7%, mientras que en detalle las ventas de las grandes cadenas se incrementaron 5,4% y hubo una caída de 1,4% en los autoservicios y comercios de proximidad.